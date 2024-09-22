將軍澳車禍的士車頭損毀　Tesla女司機僅願賠$XXXX　網民︰美金？

發生車禍時如沒有人受傷，許多司機都磋商金額「私了」解決。網上流傳多張照片，可見將軍澳區有1輛Tesla與1輛的士相撞，不排除有人沒有留意燈號，駕駛Tesla右轉期間遭的士攔腰撞上。車禍中的士車頭損毀，車頭冚撞至拱起，Tesla看似沒甚損傷。相片上載者稱Tesla由內地女司機駕駛，稱只願意賠償3,000元，但的士司機和乘客表示頸痛，但事件最後「搞掂」了，相信就賠償金額達成共識。



對於Tesla女司機僅願賠3,000元，網民笑言「的士個車頭咁，加個0就差唔多」、「3,000蚊整車都未必夠，女司機無心傾，咁就唔使傾啦」、「咁樣都係3,000蚊，佢真係咁講出口」。



Tesla懷疑右轉時被載客的士攔腰猛撞，的士車頭蓋拱起，Tesla則看似沒有損毀。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

疑有人沒有留意燈號肇禍

相關照片被上載至facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」，現場是將軍澳運亨路和運隆路交界，車輛可以按照燈號，由運亨路右攳入運隆路，惟相信人沒有留意燈號，Tesla右轉時被載客的士攔腰猛撞，的士車頭蓋拱起，Tesla看似沒有損毀。

相片上載者表示，該輛Tesla由內地女司機駕駛，剛剛出牌1周，其Tesla是新車，她走出車外向的士司機稱願意賠3,000元，但的士司機和乘客均表示頸痛，最終則「搞掂」，相信雙方再商量賠償金額，隨後達成共識。

Tesla女司機被指聲稱只願意賠3,000元。（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

女司機下車後穿着拖鞋

帖文引來大量網民留言，更有人留意到女司機當時穿上拖鞋，未知駕駛時穿上拖鞋或事後換鞋，「女司機着拖鞋喎」、「3,000美金？」、「揸開左軚車的人轉揸右軚車，係極度容易出意外，反之亦然」、「好想知頸痛之後，女司機要點賠法」。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）