女友人丈夫坐監！獸男夜闖香閨稱：我當你老公　摸胸強吻下場慘了

台灣發生性侵人妻的風化案。彰化縣1名男子獲悉女友人的丈夫即將坐牢，開始向對方噓寒問暖，去年1月正值人夫期刑期間，他帶同晚餐拜訪女方香閨，其間突然將人妻壓在床上，聲稱：「你老公入獄，我當你老公！」繼而強吻揉胸。人妻事後不甘受辱報案驗傷，法院經審理後，裁定被告強制猥褻罪罪成，判囚10個月。



女受害人丈夫入獄期間，男被告每日向女受害人噓寒問暖。（示意圖/gettyimages）

男被告每天問候女受害人

判決書指出，女受害人丈夫即將入獄，男被告得知事件後，每日問候對方，女受害人亦拜託男被告幫手辦理手續，以增加會見丈夫，雙方一直相安無事。

直至去年1月4日傍晚，女受害人身處彰化縣溪湖鎮的住所，被告來電聲稱帶了食物來探訪，女受害人便開門讓對方入屋，並坐在床上與他聊天。豈料被告突然從椅子起身，走向床鋪直接將女受害人壓在身下，受害人反抗不果，遭被告強吻及揉胸，甚示反問「為什麼那麼堅持？」、「你老公入獄，我當你老公！」，隨後有人致電被告，他接完電話便離去。

被告向受害人強吻揉胸，隨後接完電話便離去。（示意圖/gettyimages）

指受害人沒有反抗或出言反對

受害人事後致電給另1名男性友人哭訴，並在對方陪同下報警驗傷，警方調查後拘捕涉案男子。案件早前提堂，被告承認行為，但辯稱沒有強制猥褻，聲稱受害人沒有反抗，亦沒有出言反對，完事後聊天才說「不可以這樣」，加上他20年前左手肌腱斷裂，根本無法施力，不可能強制猥褻。被告反指受害人有其他異性朋友，可能有人看不順眼他對同受害人呵護備至，嫉妒慫恿女方報假案。

法官經審理後，判處被告入獄10個月。（示意圖/gettyimages）

被告曾透過LINE向受害人道歉

法官經審理後指出，根據驗傷報告、證人證詞等，可見被告親吻過受害人，被告接受筆錄時自白2人只是普通朋友，沒有仇恨或糾紛，相信女方沒有誣陷動機。被告雖稱沒有強制猥褻，但事後卻透過LINE道歉表示「我（被告）錯了，不該對你（受害人）做一些不禮貌騷擾的事」，加上被告犯案時用身型壓制對方施力，和手傷沒有關係。

法官裁定被告違反受害人意願，強制猥褻罪罪成，入獄10個月，不予以緩刑，不得易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）