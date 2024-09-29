颱風山陀兒│天文台料10.1闖港800公里突直角轉彎　網民：國慶力場

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／熱帶氣旋／颱風路徑預測／打風／山陀兒／HKO／GFS／ECMWF／ICON／國慶】比「李氏力場」更強勁？本港天文台表示，熱帶氣旋山陀兒會在未來一兩日在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶；受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣酷熱。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，山陀兒會在10月1日增強成超強颱風，進入本港800公里範圍，隨後轉彎向東北方向移動移向台灣，估計對香港影響不大。根據天文台九天天氣預報，10月1日國慶日至10月3日，本港離岸及高地最高吹6級風。



而根據德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，山陀兒會在周一至周二國慶日（9月30日至10月1日）穿過台灣及菲律賓，逼近廣東沿岸，結構相當巨型，但在周二最接近時突然90度直角轉彎往東北方向移動掃過台灣，再往日本方向移動。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦有類似預測，但山陀兒路徑稍有不同，其中ECMWF預測山陀兒路徑與ICON更接近，GFS則預測山陀兒穿過台灣及菲律賓前，就會直角轉彎掠過台灣東部。



網民看後議論紛紛，有人驚訝山陀兒路徑奇特，「咁詭異嘅？」、「國慶新力場？」、「勁過李氏力場喎！」；也有網民認為為時尚早，不同模式只能當作參考，「有多啲數據先講」。



天文台預測山陀兒國慶日闖港800公里

天文台表示，熱帶氣旋山陀兒會在未來一兩日在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶；受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣酷熱。（天文台）

10月又有熱帶氣旋進入本港800公里範圍？本港天文台表示，熱帶氣旋山陀兒會在未來一兩日在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶；受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣酷熱。

即睇「颱風山陀兒」路徑＋風力（天文台）▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，山陀兒會在10月1日增強成超強颱風，進入本港800公里範圍，隨後向東北方向移動移向台灣，估計對香港影響不大。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，山陀兒會在10月1日增強成超強颱風，進入本港800公里範圍，隨後向東北方向移動移向台灣，估計對香港影響不大。

根據天文台九天天氣預報，10月1日國慶日至10月3日，本港離岸及高地最高吹6級風。

根據天文台九天天氣預報，10月1日國慶日至10月3日，本港離岸及高地最高吹6級風。（天文台九天天氣預報）

ICON預測山陀兒國慶日逼近突轉彎

即睇ICON最新「颱風山陀兒」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

根據德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，熱帶氣旋山陀兒會在周一至周二國慶日（9月30日至10月1日）穿過台灣及菲律賓，逼近廣東沿岸，結構相當巨型，但在周二最接近時突然90度直角轉灣往東北方向移動掃過台灣，再往日本方向移動。（ICON／Windy.com）

根據德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，熱帶氣旋山陀兒會在周一至周二國慶日（9月30日至10月1日）穿過台灣及菲律賓，逼近廣東沿岸，結構相當巨型，但在周二最接近時突然90度直角轉灣往東北方向移動掃過台灣，再往日本方向移動。

多個氣象模式有類似預測

即睇ECMWF最新「颱風山陀兒」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦有類似預測，但山陀兒路徑稍有不同，其中ECMWF預測山陀兒路徑與ICON更接近，GFS則預測山陀兒穿過台灣及菲律賓前，就會直角轉灣掠過台灣東部。

即睇GFS最新「颱風山陀兒」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

網民驚：國慶力場？

網民看後議論紛紛，有人驚訝山陀兒路徑奇特，「咁詭異嘅？」、「國慶新力場？」、「勁過李氏力場喎！」。也有網民認為為時尚早，不同模式只能當作參考，「有多啲數據先講」。