本周有風？颱風百里嘉料周三生成　即睇颱風路徑　歐美模式咁預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／百里嘉／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】來到10月仍有熱帶氣旋？到日本旅遊要留意了！根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）最新預測，太平洋地區有1個熱帶氣旋生成，之後會繼續北上移近日本，結構巨型，隨後向東北方向遠離。



台灣中央氣象署表示，該熱帶氣旋預計周三（10月9日）有機會增強成颱風，成為今年第19號颱風「百里嘉」（Barijat）。



從預測路徑觀測，「百里嘉」對香港影響不大，而根據天文台九天天氣預測，未來9天部份日子有雨，氣溫26至33°C，暫時最高吹6級風。



歐美天氣模式預測熱帶氣旋移向日本

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，太平洋地區有1個熱帶氣旋生成，周三至周四（10月9日至10月10日）移近日本，結構巨型，隨後向東北方向遠離。。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新「颱風」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，太平洋地區有1個熱帶氣旋生成，周三至周四（10月9日至10月10日）移近日本，結構巨型，隨後向東北方向遠離。

美國全球預報系統（GFS）亦有相似預測，但強度與路徑稍有不同。

美國全球預報系統（GFS）亦有相似預測，但強度與路徑稍有不同。（GFS／Windy.com）

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台灣氣象署料颱風「百里嘉」生成

台灣中央氣象署表示，該熱帶氣旋預計周三（10月9日）有機會增強成颱風，成為今年第19號颱風「百里嘉」（Barijat）；不過，由於強度還在發展中，不排除提早生成。

台灣中央氣象署表示，該熱帶氣旋預計周三（10月9日）有機會增強成颱風，成為今年第19號颱風「百里嘉」。（台灣中央氣象署）

氣象署續說，「百里嘉」以每小時17公里速度向北北東移動，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12米，瞬間最大陣風每秒20米；預計「百里嘉」朝北轉北北東移動，路徑往日本東側外海前進，會在海上，估計不會影響日本陸地。

天文台料部份日子有雨

按目前各氣象模式預測路徑，「百里嘉」對香港影響不大，而根據天文台九天天氣預報，未來9天部份日子有雨，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹6級風。