23歲女被屈偷錢　搜身後脫內衣褲扔向警　激動扯浴巾想裸體證清白

為證清白要當眾全裸？泰國1名23歲印度籍女子到車行為單車車胎充氣時，被1名中年漢指控偷了他袋子內的3,000泰銖（約700港元）。警方到場後，她被要求在洗手間內脫光由中年漢妻子搜身，結果未發現現金，女子盛怒下只包浴巾走出來，脫下內衣內褲扔到警察面前，更想扯走浴巾裸露身體證清明，但被警員及在場途人勸阻。女生感到受辱，指自己有穩定收入不需盜竊，最終警員要求中年漢當場向女生道歉。



中年漢向傳媒展示放包包的地方。（網上圖片）

綜合泰國傳媒報道，事發於烏隆他尼府，1名50歲中年漢到車行維修三輪車，將藏有現金的袋子放到車行的黃色鞦韆上。同時間，23歲女事主踏單車到車行為車胎充氣，剛好坐在該黃色鞦韆上，不久後中年漢發現袋內的3,000泰銖不翼而飛，懷疑被女生偷了，即時報警。

當眾脫內衣褲 想扯浴巾裸體證清白

當時23歲女事主當時正到車行為單車充氣。（網上圖片）

女事主步出洗手間，只圍住浴巾再將內衣褲除下，並甩到警察前面，強調自己不是小偷。（網上圖片）

警方到場後，雖然女生否則偷錢，但仍被要求入洗手間脫光，由中年漢的妻子搜身，結果一無所獲。女生感到受辱，氣極只包住浴巾就衝出洗手間，將內衣褲脫下扔到警察面前，強調自己不是小偷。

情緒激動的女生更想扯走浴巾，當眾裸露身體自證清白，警察及一眾在場人士連忙安撫其情緒。女生表示自己在泰國居住2年，之前在清邁經營花店收入充裕，不用當小偷，最後警方要求中年漢當場道歉。

事件引起熱議，網民同情女生，「我理解少女的心情，沒做卻被指責，大概怕在外國坐監」，惟不少懷心眼網民留言取笑事主身材，「我給3000泰銖，別再脫了 」、「不要脫了，我信了」。

（綜合）