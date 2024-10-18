10男誤信偏方下體注藥！　集體發黑割掉一半　網民：10條變5條？

不少男士都想增強性能力，但用法不當，隨時得不償失。馬來西亞1名護士發帖稱，指有醫生分享遇到罕見事故，有一晚值班期間接獲10名男性病人求醫，他們分別19至20歲，為了性行為表現更加持久而自行在生殖器注射壯陽藥，結果下體嚴重發黑，他們見狀大驚集體求醫。醫生檢查後發現10名子的細胞已經壞死，必須割掉一半陽具，幸治療後其性能力沒有受到影響。



帖文引來大量網民熱議，有人探問是否「10條變5條？」、「投降輸一半？」、「雖然冇圖冇真相，但今次唔使圖都得」、「睇字都覺痛」。



為了性行為時表現更加持久，有10名年輕男子自行在生殖器注射壯陽藥，結果嚴重發黑，大驚集體求醫，最終要割掉一半陽具。（示意圖/gettyimages）

下體注射壯陽藥想更持久

當地媒體報道，1名護士在社交平台發出帖文稱，下班後和其他同事閒聊，有醫生聲稱有一晚值班時遇到罕見事故，10名男子齊到醫院急症室求醫，他們年齡由19歲至20歲，只見各自的生殖器都嚴重發黑，而且出現壞死情況。年輕男子承認聽聞朋友偏方，在生殖器注射壯陽藥，希望性行為表現更加持久，惟事與願違，只好忍痛求醫。醫生檢查後，因陽具的細胞已壞死，每人都要將下體割掉一半，慶幸康復後性能力沒有受到影響。

10名男子集體求醫，但因下體陽具細胞壞死而要割掉一半，慶幸性能力沒有受到影響。（香港01記者攝）

護事慨嘆年輕人竟相信偏方

該名護士慨嘆，如今資訊發達，年輕人理應獲得更好的性知識，不知為何會相信偏方，事件未知會否影響日後婚姻生活。

10男集體下體發黑，而且全面割掉一半的事件引起網民熱議，有人質疑事件真偽，但認為胡亂注射藥物到陽具，的確有機會誤了終身。更有留言指「無知真是恐怖」，又為事主擔心，指「仲用到，不幸中之大幸」、「經一事，長一智」。有人則認為是「朋友靠害？」，更拋出簡單數學算式，指「10除2=5，或者0.5x10=5，係咪即係10條變5條？」，「男人black Jack？投降輸一半」。

（綜合）