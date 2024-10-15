美國紅衣女28樓墮地　猛撞多個露台身首異處斃命　鄰居嚇壞報案

美國發生恐怖墮樓案。紐約市1名身穿紅衣的八旬女子，從大廈28樓單位墮下，猛撞大樓多個單位的露台再墮地，最終身首異處，手臂亦飛脫，殘肢四散當場身亡。大廈許多鄰居目擊這驚心動魄的一幕，紛紛報警求助。警員正調查案件內情，未有公布死者身份和調查細節。



紐約市1名身穿紅衣的八旬女子，從大廈28樓單位墮下，猛撞大樓多個單位的露台，直墮停車場入口（紅圈示）。（Google街景截圖）

現場是紐約市曼哈頓上東區（Upper East Side）名為「Park Regis」的公寓大廈，大部份單位設有露台，當地時間本月12日下午3時許，1名女子從上址高處墮下，猛撞多個露台，身首異處直墮樓下停車場入口，其手臂亦飛脫，其紅衣則被卡在鐵欄，欄杆都被撞到染血彎曲，居民目睹事件後大驚報警，惟救護員到場證實女子已當場死亡。

現場是紐約市曼哈頓上東區（Upper East Side）名叫「Park Regis」的公寓大樓，大部份單位設有露台。（Google街景截圖）

警員趕至了解，封鎖現場進行調查，並用白布遮掩遺體，初步相信女死者從28樓位置墮下，暫時沒有立即公布女死者的身份，以及案件成因。據了解，女死者年約80歲。

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（綜合）