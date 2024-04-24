台灣小五學童豪宅墮樓亡　警方調查事件　校方：已啟動輔導機制

台灣發生豪宅女童墮樓悲劇！高雄1名小五女童周一（4月22日）早上7時許出門上學，卻被發現倒臥大廈1樓，疑從高處墮下死亡。警方在現場發現女童書包，初步排除外力因素，正進一步調查事件。



世界各地的學童自殺問題令人關注。（《年少日記》劇照）

綜合台灣媒體報道，事發周一（4月22日），居於高雄某豪宅大樓的小五女童早上7時許如常自己出門，但其後被發現昏迷倒臥於1樓，疑從高墮下，當場證實死亡。

警方在頂樓陽台發現女童書包，內裏作業筆記本寫有一些文字；警方初步排除外力因素，正進一步調查女童墮樓原因。

女童所屬的小學表示，女童在校表現正常且人緣好，其所屬班級教師和同學都十分傷心。校方又說，女童成績屬於中等，上周剛考完試，全班還舉行同樂會，對事件感到意外。

校方續指，除配合警方調查，也自我檢討教學過程，目前無發現異狀；校方已啟動輔導機制，並請教育局學生諮商輔導中心協助，幫師生走出傷痛。

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