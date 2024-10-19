餐廳關店前45分鐘落單即要結賬　半小時後退錢清場：冇人理冇人煮

不少餐廳在關店前，都會提早通知食客截止下單時間，而最近1名男子在facebook群組發文，表示日前於晚上9時經過荃灣1間泰式餐廳，店員指出最後下單時間為9時半，10時則會清場關店，樓主已再向店員確認上菜速度才入內，並在15分鐘後點菜。雖然店員在樓主下單後1分鐘要求先行結賬，「埋完（單）冇人理冇人煮」，直至9時45分才忽然安排退款，並要求樓主離開。樓主不禁在帖文直斥「咁樣嘅服務質素，真係冇監管」，又透露事件結局是廚師下班後，約10時返回餐廳下廚，樓主一行3人則花15分鐘用餐。



最近1名男子發文，指早前他們一行3人到荃灣1間泰式餐廳用餐，後來一度被退款並要求離開，最終廚師在下班後回到餐廳下廚，他們只花了15分鐘便用餐完畢。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示早前他們一行3人在荃灣路過1間泰式餐廳，當時已經是晚上9時，店員表示再半小時就截止下單，10時會清場，「咁我（樓主）都再問職員上菜快唔快，會唔會食唔切」，思考片刻後決定入店。他們後來於9時15分點菜下單，店員在1分鐘後便立即讓他們結賬，然而「埋完（單）冇人理冇人煮」。樓主續指，「點知9:45pm退錢畀我，叫我走」，他們被店員要求離開。樓主不禁在帖文怒斥「我留港消費，支持香港經濟，但咁樣嘅服務質素，真係冇監管」。

樓主表示，最後該店廚師在晚上9時55分下班回到餐廳下廚，「辛苦佢，𠵱班夜間樓面真係不知所謂」，又指最後他們3人只花了15分鐘便用餐完畢。

網民紛反應兩極，部份人認為既然得知餐廳快將關店，便不應耽誤他人下班時間，但也有人認為相關樓面員工不夠專業。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不少網民紛紛留言，部份人認為既然得知餐廳快將關店，便不應耽誤他人下班時間，「得半個鐘，應該叫碗麵飯就算，叫咁多嘢，整咗都唔夠時間食，真係叻」、「其實知道得咁少時間，就唔好勉強入，人哋都收工啦，又吃咁急，你食飽人哋仲有手尾跟，將心比心」、「其實佢開頭係咪唔知你咁多人點咁多嘢呢？」、「睇menu睇咗15分鐘先落單？」、「老實講，我知道間舖差唔多截單我唔會入去，10間有9間會出事」、「阻人收工」、「做飲食最憎就係你呢啲」。

惟也有人認為「我直接取消加單啦！一肚氣，仲要快食」、「真係驚加料」、「搞到人哋收工臨尾香，啲嘢食會唔會滲雜咗私人感情落去你自己諗啦」、「公司有公司規矩，員工有員工規則，佢只擺明唔想做多一單，但係成功落到單就要做」。