搭巴士用長銀包拍卡！港女呻信用卡八達通嘟晒兩邊　慘付2份車費

據說長銀包會帶來財運，但使用者拍卡付款時要小心！近日有港女在網上發文慘呻，指搭乘巴士時，以長形銀包拍卡，打算用信用卡付車資，沒料到因八達通感應器位置相近，當她把銀包放近左邊信用卡感應器時，右邊八達通機同時感應到其八達通靠近，因而出現「嘟晒兩邊」的情況。港女形容事件令她「好嬲好嬲」，而車長「笑住對住我擰一擰頭」，她無奈繳付了2份車資。



有網民同情樓主遭遇，建議「試吓問後面（乘客）攞返（車資）」，或向巴士公司申請退款；但亦有留言批評她自身都有責任，「打直拍，或者八達通嗰邊向左，都唔會發生咁嘅事，四個方向你係揀會出事嗰一邊，真係幫你唔到」，有人更指「一份係車費，另一份係智商稅，無收多你」。



有港女坐巴士時使用長銀包拍卡，因信用卡和八達通感應器相近，不幸一次過繳付了2份車資。（threads圖片）

用長銀包拍卡不幸支付2份車資

「好嬲好嬲！」，該港女在threads發文，指她日前搭乘巴士時，本來打算以信用卡付費，但因為她使用的是長銀包，以致向左邊的信用卡感應器拍卡時，右邊八達通感應器同時感應到其八達通靠近，結果出現「嘟晒兩邊」情況。樓主之後和巴士車長對望，示意詢問對方「咁宜家點搞先？」，但樓主形容車長打開雙手，「笑住對住我擰一擰頭」，示意「唔關佢事」，故大呻「救命，邊X個設計得（感應器）咁近，同我企出嚟」。

從樓主上傳的相片可見，巴士車頭安裝了信用卡或其電子方式繳付車資的感應器，其右邊則是八達通拍卡機，該程車資為10.8元，樓主被信用卡及八達通扣除車費，即合共支付了21.8元，因而崩潰表示「X街」。

港女拍卡曾和巴士車對望，但對方笑着擰頭，示意「唔關佢事」。（示意圖／資料圖片）

網民建議可聯絡九巴申請退錢

網民雖然同情樓主遭遇，但仍忍不住挖苦取笑，「雖然慘但搞笑，多謝你分享」、「坐到總站再搭回頭，唔好蝕」、「咁你就可以理直氣壯咁霸兩個位，邊個叫你讓座就大大聲咁講：『我畀咗兩個人錢』」、「巴士公司表示多謝晒」、「司機：『呢單嘢唔係我跟開』」，甚至有人建議樓主「試吓問後面（乘客）攞返（車資）」。

有熱心網民提醒樓主可主動聯絡九巴交代事件，並申請退錢，「試過重複拍卡，如果唔怕麻煩，其實可以電郵九巴同佢講返八達通Number、信用卡記錄、路線，佢回覆調查返可以退返錢俾你」、「我試過用實體八達通嘟完，因為車好多人好逼，逼到我只能企近卡機位，我個手機係褲袋，轉個急彎撞到卡機嘟咗我手機另一張八達通，我之後Send返Email畀KMB，證明佢同一時間收咗2次錢同講述情況，佢最後退返錢畀我」。

有網民分享其經驗，建議樓主可聯絡九巴交代八達通以及路線資料，申請退款。（threads圖片）

網民笑稱樓主交「智商稅」

不過有留言就批評樓主自身應負上最大責任，「打直拍，或者八達通嗰邊向左，都唔會發生咁嘅事，四個方向你係揀會出事嗰一邊，真係幫你唔到」、「你自己OnX啫，萬X幾人搭巴士都無事」、「係設計得近嘅問題咩？另一部擺車尾好唔好？好心上車前就拎定張卡岀嚟，或至少確定銀包邊個位嘟得到咪得囉」、「一份係車費，另一份係智商稅，無收多你」。

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