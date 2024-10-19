維園國慶巴士展模型變形！高溫下曬到甩皮甩骨　網民：似車禍現場

為慶祝國慶75周年，運輸署聯同3間專營巴士公司，10月19日（周六），舉辦巴士巡遊暨展覽「巴士往昔 拾一回憶」，其中維園足球場一連四天都有巴士展覽，免費供已登記市民入場，當中除了有10輛退役和現役巴士，亦設多架巴士模型展、模擬巴士司機和乘客的「打卡點」及霓虹燈裝置，更有不同年代的車長制服、懷舊巴士車票等展出。



不過，活動在酷熱天氣警告下揭幕，短短一個下午，已有網民發現多架展出的模型在高溫日照下被「曬到走晒樣」，除了車身的貼紙甩脫，更有模型走樣到連車架都失衡歪斜，有網民慨嘆巴士都變成「甩皮甩骨」，大感心痛，又指令人掃興，甚至形容似車禍現場。



維園足球場一連四天有巴士展覽，免費供已登記市民入場，當中多架巴士模型放於「75」字樣的膠箱內，置身於戶外地方任由烈日曝曬，結果集體變形。（連登討論區圖片）

酷熱天氣警告下 跑馬地最高氣溫35.3度

天文台資料顯示，周六酷熱天氣警告生效，跑馬地區日間最高氣溫達35.3度，港島區天氣十分酷熱。維園現場相片顯示，展出的巴士模型放於「75」字樣的膠箱內，置身於戶外地方任由烈日曝曬。連登討論區有網民拍得巴士模型狀況，只見其中多架模型出現身車貼紙甩脫情況，有部份模型疑似變形，車身降下似失衡歪斜，而車身的膠片在高溫下變形縮起，令到車身露出。

多架模型出現身車貼紙甩脫情況，有部份模型疑似變形，車身降下變得歪斜，而車身的窗戶膠片在高溫下變形縮起，令到車廂露出。（連登討論區圖片）

網民心痛巴士變形：大型車禍現場

圖片隨即被網民瘋傳轉載，有人直指主辦單位未有作全盤考慮，為巴士模型感到心痛，「好似忘記咗膠係唔耐得高溫」，「真係笑死 搞咩衰咩」，甚至形容巴士狀況似「大型車禍現場」，非常不吉利，建議立即把模型移除，未來或移師室內有冷氣的地方再舉辦，「睇嗰個又舒服，啲車又唔會變形」。

（連登討論區）