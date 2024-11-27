港鐵無禮阿伯命令強迫讓座　港女1句KO超絕　網民激讚︰做得好！

讓座應是出於自願，任何人都不應強迫他人讓座。有港女在網上表示，有次乘搭港鐵坐下時，其間1名阿伯明明看似沒有不適，沒有任何解釋下命令她讓座。樓主當場反駁：「大佬，你2蚊搭車，我畀多你幾倍價錢搭車，唔通我企你坐呀？」



許多網民力擋樓主「講得好」、「我基本都係敬老嘅人，但係你恃老賣老，我條氣就唔順」、「問題唔係2蚊，就算大家畀同等價錢，我都冇義務一定要讓你」。



樓主形容不時「搭地鐵咁啱就會遇到一啲奇怪阿伯」。（示意圖/資料圖片）

不忿被阿伯命令 港女拒讓座

該名港女在Threads發文表示，不時「搭地鐵咁啱就會遇到一啲奇怪阿伯」，有次放工後乘車，有1名陌生阿伯命令樓主讓座，「睇落冇任何唔舒服，亦都冇任何解釋」，樓主即時接反駁：「大佬，你2蚊搭車，我畀多你幾倍價錢搭車，唔通我企你坐呀？」

樓主同時解釋，不介意老人家「好聲好氣問可唔可以讓座」，特別是有需要人士，但「命令我（樓主）就未夠班」。

樓主乘搭地鐵時被陌生阿伯命令讓座，她直接反駁：「大佬，你2蚊搭車，我畀多你幾倍價錢搭車，唔通我企你坐呀？」。（示意圖/資料圖片）

帖文引來大量網民力激讚樓主，「做得好！就係要教訓吓，佢夠膽用命令式講嘢，代表之前都冇人駁過佢」、「欣賞你，啲人似老賣老好討厭」、「可以好聲好氣兼有微笑同佢講『好呀！下次先！』」。

（Threads）