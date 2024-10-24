女教師自爆被男學生迷倒：等你們3年　與網民罵戰　教育局要查了

女教師愛上壞壞男學生，還公然自爆有非份之想？台灣新北1名高中女教師日前在Threads公開發文表示，剛到新學校任教，意外發現「8+9學生」（意指不良少年）的帥氣跟魅力，直言被他們迷倒，甚至表示「教師會等你們3年」，事件引起各界討論。



大量網民留言批評，「教師，你發這樣的文，適合嗎？」、「令人不舒服，再怎樣都是未成年，而且妳是教師」；女教師卻反駁「怎樣叫適合，怎樣叫不適合？請定義」、「不舒服看醫生喔，不是來留言」，但其後關閉了Threads和instagram帳戶。



新北教育局回應事件表示，該名教師言論並不合宜，已經要求校方啟動性別平等調查，若有違法，將會依法嚴懲。



該名女教師今個學期剛到新北1間高職專科院校任教。（《第9節課》電視劇照）

帖文讚不良少年非常溫柔且不失男人霸氣

該名女教師早前在Threads發出多過1篇帖文，表示今個學期剛到新北1間高職專科院校任教，工作1個月後，開始發現到「8+9學生」（意指不良少年）的魅力，大讚「非常溫柔，但是又不失男人的霸氣，真的很吸引人」，甚至有左小腿布滿紋身的高三男學生和她微笑打招呼離開，直言「教師會等你們3年」。

該名女教師直言發現到「8+9學生」（意指不良少年）的魅力，言論引起各界討論新北教育局要求校方啟動性別平等調查。（《第9節課》電視劇照）

網民群情洶湧 女教師關帳號

言論引起許多網民質疑，留言指「真的寫作看看就好，在國外教職寫出這樣的字是會被約談的」、「好噁」，該名女教師一度反駁「那你看就好，不用留言」，但相信群情洶湧，關閉Threads和instagram帳號。

但事件尚未告一段落，新北教育局回應指，針對該名教師在私人社交平台發表不合宜的言論，局方獲悉後已督導學校依性平法啟動辦理調查，若有違法依法嚴懲，同時要求學校務必落實和強化性平教育。

（綜合）