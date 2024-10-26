旺角行路返屯門！29公里天黑行到近日出　港男笑稱：好X近啫！

對付屯門公路塞車終極絕橋？最近1名港男在網上分享自己下班後，由凌晨12時起於旺角行路到屯門三聖邨的經歷，稱耗時近6個小時，行了36.957步，而步行距離更達29.53公里。樓主在文中開玩笑指「以後唔好同我講住屯門好遠！」、「好X近啫」，不少網民紛紛分享自己過往的步行紀錄，留言稱「西貢去屯門都係76k（76公里）啫」、「試過觀塘行去屯門，由朝行到黑！諗起都癲」。



樓主平均每小時走了5公里，共消耗了1,971卡路里。（Threads圖片）

樓主於凌晨12時許下班後，由旺角出發返屯門。（Threads圖片）

每小時平均行5公里

該名男子在Threads上發文，表示於10月15日凌晨12時許，在下班後由旺角步行回到屯門三聖邨。根據樓主上傳的手機截圖，顯示其步行距離29.53公里，耗時5小時51分鐘，樓主平均每小時走了5公里，消耗了1,971卡路里，步數一共達36,957步。

由於不少居於港九市區的港人經常戲言屯門非常遙遠，更以「大西北」相稱，意指屯門、元朗和天水圍一帶，讓樓主不禁在帖文回應指，「以後唔好同我講住屯門好遠！」、「好X近啫」。

樓主沿途拍攝風景，可見天氣不俗，適合行路。（Threads圖片）

樓主沿途拍攝風景，可見天氣不俗，適合行路。（Threads圖片）

樓主平均每小時走了5公里，共消耗了1,971卡路里。（Threads圖片）

網民：6個鐘夠去台灣

樓主的帖文引來許多網民討論，並紛紛表示佩服，「我覺得我以前男朋友喺尖沙咀，行返藍田已經好癲」、「6個鐘夠由香港屋企出發去台灣啦」、「放工唔係應該返屋企瞓教咩」、「你行路速度都頗快，我間歇跑先同你步速差唔多快」、「究竟點解我行12公里都要行3個鐘？」、「屯門人表示大癲」。

另外，亦有同樣是步行愛好者的網民分享自己經歷，又上傳相關手機紀錄，留言「柴灣同屯門都好近啫」、「都試過喺西壩孭住露營嘢，行返出秀茂坪，24公里行咗7個半鐘，個膝頭哥痛咗成個禮拜」。