行路都要考牌？連登仔批急停斜行最討厭　提議行人路分慢線、快線

揸車要考牌之外，原來連行路都要考牌？有連登仔在討論區上發文，指不少人行路習慣極差，例如急停、斜下、突然轉彎等，因此提倡出街行路都需要考牌，更建議路人轉彎時需要分別舉起左右手，甚至是在急停前大叫。



有網民在討論區上發文，建議即使行路也要考牌，其中一樣被提到需要禁止的行為就是在路中心使用手機。（GettyImages）

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樓主在討論上發文，問「有無人覺得啲人出街行路要考牌」。他指在街上不少人「行下行下停低」，不小心撞到對方時更會被黑面。他又提到，又有些人「成日陰啲陰啲斜斜哋咁行，想cut過佢又cut唔到，要兜成個圈過佢」。他又在帖文中建議，以後路人轉彎需要像答問題一樣舉手，「左轉就舉左手，右轉就舉起隻右手」，如果有人要停低就需要大叫「我要停低呀！」。

帖文引來大量網民表示認同，大讚帖文是「高質Post」，「啲人有時行行下突然停，原來係覆訊息」、「有啲人由舖頭行出街係唔睇左右，直接衝出嚟要路人避佢」。除樓主提到的行為之外，留言亦提到行人路上不時都會有情侶或一大班人並排而行，「咁都算，仲要慢慢行」，極之影響其他人，「好心啲人同前面嗰個行路差唔多速度，條路又唔係闊嘅，就泊埋一邊行啦」。

網民表示，不少地方空間有限，但仍然會有一大班人並排而行，行為極不要得。（GettyImages）

網民亦都提議行路考牌制度涵蓋其他行為，包括將行人路分成慢線及快線、行路Cut線時需要望鏡打燈、禁止一邊使用手機一邊行路、不准停在路中心或樓梯中間玩電話等等。