夫妻入鬼屋！男鬼問人夫這問題　妻1句搶答嚇死鬼：悍妻比鬼可怕

萬聖節臨近，不少地方都已開放「鬼屋」吸客。近日有人妻發帖分享與丈夫到「鬼屋」遊玩，其間扮鬼的1名男職員抓住她丈夫，並說出預設的情境對白，問他覺得一旁的「『女鬼』靚唔靚」。人妻即時「本能反應」，嚴肅地對男職員說了1句話，將男職員嚇呆。而人妻之後亦笑言「我諗我嚇親佢。比鬼更可怕嘅鬼嫁悍妻」。



該名人妻表示日前與丈夫去玩「鬼屋」，其中1個關卡有扮鬼的職員唸出對白，問她丈夫覺得旁邊扮女鬼的工作人員漂不漂亮。（《撞鬼遇到愛》劇照）

該人妻在社交平台Threads發帖，表示日前與丈夫去玩「鬼屋」，其間有1個關卡，扮鬼的男工作人員突然抓住她的丈夫，並唸出對白問他覺得旁邊扮女鬼的工作人員漂不漂亮，「喂，你覺得（女NPC，non-player character，即非玩家角色）靚唔靚？」。

樓主在一旁聽到這句，突然顧不上恐懼，「本能反應發作，好嚴肅望實個NPC講：『喺我面前叫佢讚其他女靚？想點呀師兄？』」。當時男工作人員即時不敢再說話，而樓主就笑言「我諗我嚇親佢。比鬼更可怕嘅鬼嫁悍妻」。

樓主自嘲是「比鬼更可怕的悍妻」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖交引起不少網民留言高呼「爆笑」及轉載，有網民就表示「比較想知你老公有咩反應」、「第一次感受到萬聖節工作人員心靈創傷」、「換過個問題，可以令你老公過一個更加恐怖嘅萬聖節，『我老婆好惡㗎，你老婆惡唔惡？』」、「可能個NPC全日都唔敢再問呢句」。

網民猜測是預設對白

另外，有網民就猜測本來場景可能是當樓主丈夫看向扮女鬼的工作人員並回應後，該「女鬼」便會轉身嚇他們，「佢諗住同你老公講完之後，一轉頭個女NPC就會show（展示）個鬼樣出嚟嚇你老公，你一句拆穿咗佢」。而樓主就表示「係有少少關角色設定事嘅，嗰關個NPC瘋狂撩我哋，反應好專業」，同時自嘲「我日日水腫素顏咁，應該訓練到老公咩鬼都唔驚了」。

（Threads）