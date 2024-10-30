蠱惑的熱狗？長腸驚變「2粒腸」　網民斥奸商：報海關　真相曝光

難道這是存心欺騙消費者嗎？日前有網民於社交平台分享以透明膠盒盛載的熱狗，盒上貼紙配上內裏的食物，令人以為是麵包內有長香腸的美味食品。詎料打開膠盒後，卻驚見熱狗只有「2粒腸仔」，原來膠盒貼紙所遮蓋的位置是沒有香腸，卻早已有字寫明「限界節約」，發帖者笑稱「呢啲係咪冇仇報啊」。不少人留言對這個「蠱惑熱狗」感到氣憤，怒斥「仆X奸商」，並建議樓主「報海關」。



不過，有眼利網民發現該熱狗包裝上印有日文，故相信並非在港發售。原來相中熱狗是日本1間學校舉辦的開放日的產品，而製作條件是「限界節約」，即有慳到最盡或極限的意思，學生便製作了這款熱狗。有網民笑稱「我認為這樣的人會在7-Eleven開發部門工作」。



有網民於社交平台分享「偷工減料」的熱狗。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

熱狗只得「2粒腸仔」

該網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳2張照片，無奈表示「呢啲係咪冇仇報啊」。相中可見，1個透明膠盒內裏盛載着長長的熱狗，而盒上貼上招紙，寫着「限界節約」4字以及「Ultimate Scrimp Hotdog（終極縮減熱狗）」，圖片配上內裏食物，令人以為會麵包夾長香膠。

沒料到打開膠盒後，麵包首尾只見到「2粒腸仔」，而中段則只有茄汁。原來膠盒特意在外層貼上貼紙，用以遮蓋中間部份，以達至「偷工減料」極致，讓食客相當無奈。

打開膠盒後，麵包首尾只見到「2粒腸仔」，而中段則只有茄汁。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民斥奸商：報海關

帖文掀起網民熱議，有人笑稱「笑話嚟㗎？」、「無咗啲腸但係茄汁落足」、「腸仔食得多無益㗎，佢都係為咗你健康」、「表面誤以為一整條，打開之後其實是兩粒」、「打開嘅時候真係灰X晒」、「喺邊度買？話俾我哋知，等我哋唔好中伏」，亦有人替樓主感不值，怒斥「仆X奸商」，並建議對方可和海關方面報案。

日本有學校於開放日要求學生以攤檔形式製作熱狗，並需滿足省到最盡條件。（「yoidea」X圖片）

原來是日本學校開放日產品

事實上，相中的熱狗其實與日本神戶市1間學校有關，該校於10月26至27舉辦開放日活動有關。由於活動要求學生需要以攤檔形式製作熱狗小食，而條件則是「限界節約」，即有着省到最盡，或極限意思，學生需製作成本極低的熱狗，於是有學生製作出這款「蠱惑的熱狗」，並於當地掀起熱烈討論，有人甚至笑稱該學生，「你決定去便利店的策劃部門工作嗎？」。

（綜合）