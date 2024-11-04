單親媽為改嫁棄5孩於娘家　幼子患腎病、女兒殘疾　再爆心酸內情

為改嫁要拋棄所有孩子？馬來西亞1名30多歲母親為了再婚，竟將與前任所生的5名子女遺棄在娘家以投入第二段婚姻，該5名子女年約3至10歲，其中7歲女兒腳部殘疾、3歲幼子患腎病，當地州議員爆料指女子的父母賣紙巾維生，孩子生父無業，現已聯絡當地福利局安排援助。網民批評該名媽媽行為可恥，又提出她的新歡不接受其孩子，「哪他對妳的愛會有多深呢？」。



單親媽與前夫育有5名子女，其中7歲女兒腳部殘疾、3歲幼子患腎病，但她為改嫁將子女遺棄在娘家。（示意圖／Getty Images）

幼子患腎病 7歲女殘疾

馬來西亞傳媒報道，當地熱傳1名30歲人母再婚時，因為新丈夫拒絕接納她與前夫所生的5名子女，她竟將孩子全棄在娘家。5名孩子年約3至10歲，全部無出生證明文件，部份有健康問題，除了3歲幼子患腎病外，其7歲女兒因為被熱油濺傷導致腿部殘疾，只有10歲的孩子在上學。

當地傳媒指，女事主的7歲女兒因油濺傷導致腿部殘疾。（示意圖／Getty Images）

單親媽父母賣紙巾維生

當地士姑來州議員瑪麗娜透露，女事主的父母靠在街上賣紙巾和筆維生，是低收入族群，據了解，孩子的生父無業，未有為5名子女提供經濟援助。瑪麗娜批評該名母親為追求新愛情而拋棄子女的行為「非常可悲」、「這種不負責任的態度為生活在貧困中的孩子帶來很多問題」，她已聯絡柔佛州社會福利局，以安排援助。

網民怒斥：不止可悲，還很可恥！

事件也令網民痛心，雖有人同情單親媽媽難以獨力照顧5名子女，「前夫也要付一定的責任」，但為改嫁棄子的媽媽仍受盡批評，「妳的責任感還有嗎」、「這就是名副其實的沒男人會死」、「不止可悲，還很可恥！」、「如果下一任不接受你的孩子，哪他對妳的愛會有多深呢，俗話說的愛屋及烏」。

（綜合）