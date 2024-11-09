召的士紅山半島去深圳灣口岸│只付$1XX再提2要求　被嘲「垃圾價」

電召的士的乘客有權註明個人要求，而的士司機亦有權選擇是否接單。網上最近流傳1張照片，顯示有乘客預約的士，由港島紅山半島去深圳灣口岸港方口岸區公共運輸交匯處，但只願支付定額150元車資。



由於紅山半島與深圳灣口岸位處香港兩端，車程估計逾50公里，而且沿途有隧道和燈位，有網民估計「淨車資接近400元，仲有隧道費」，故直斥該乘客提出的價錢完全離地，不少人留言嘲諷「當笑話聽」、「屯門去深圳灣口岸港方口岸都過百蚊啦」、「超級大旗，不過價錢就垃圾」、「好過份，離晒譜」。



乘客要求10月29日上午6時45分，由紅山半島前往圳灣口岸港方口岸區公共運輸交匯處，而且要單據和中途停站，但只願支付150元車資。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載相關電召的士程式截圖，可見有人預約的士，要求10月29日上午6時45分到紅山半島，前往圳灣口岸港方口岸區公共運輸交匯處，而且要單據和中途停站，但對方只願支付150元車資。

大量網民笑言「好想聯絡吓個尊貴嘅老闆，使唔使買定份三文治同熱咖啡畀佢」、「仲要派站，勁」、「扣除油錢、隧道費、平均車租，司機仲有冇錢落袋？」，更有人建議「應咗佢，聽朝放飛機」

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）