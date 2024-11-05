誰不想年年有餘？可是到了年底，大家都捉襟見肘。



唯獨這幾個星座，似乎越來越有錢了。

今天就帶大家盤點一下，11月最受財神青睞的星座！

十二星座財運｜11月這些星座「愈來愈有錢」 天秤特別獲財神偏愛（01製圖）

4星座愈來愈有錢 但仍有注意位 點圖放大看鬧鬧女巫店的詳細分析：

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天秤座

財神偏愛得很明顯，收入正常還有微漲，偏財也說來就來，所以在物質生活方面滋滋潤潤，不會有什麼手頭緊的情況，反而可以輕鬆享受，悠哉度日，犒勞自己。

都說要居安思危，如果天秤感到了安穩，不妨加強儲蓄能力，擴充緊急資金，或者利用這段時間豐富的物質生活，審視個人醫療以及家裝維護等長遠之事。

金牛座

踏實把應有收益拿到手，就是最安全最開心的事。投資界有一句大實話，你不需要考慮怎麼賺錢，只要把風險全躲過去，就能賺錢。

金牛的11月就是在身體力行這句話，風險見到金牛都繞道走，大錢包小金庫正常進賬，沒有多餘的花銷，實實在在地存錢，踏實地開心。

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雙魚座

雙魚這個年底走的是「小富則安，年年有餘」的路線。希望看到這裡的雙魚不要太興奮，上榜不代表你們大富大貴，只是你們的財政狀況會相對殷實，物質生活比較充裕，吃飽喝足的同時還能宵夜擼串喝點小酒。

千萬不要因為上榜所以亂花錢，允許你們報班和買書實現精神物質雙充裕，不允許因為短暫的經濟安全而大手大腳。

山羊座

繼續悄悄上漲，為人低低調。這可能是最看不出發了財的星座，11月山羊的財運是真的不錯，雖然不能算第一名，但正財偏財都穩居第二，家庭人際相對安穩，物質生活可圈可點。

山羊排第四還有一個重要原因——就算有錢你們也不會犒賞自己，所以在經濟快樂方面略遜一籌。看到這裡的山羊，還不快把自己想買的東西買了？

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