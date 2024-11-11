他有生理反應！小鮮肉做按摩　遭男師傅口交1分鐘　1原因證非自願

台灣發生男子遭按摩師傅性侵案。1名年輕男子4度前往桃園市藝文特區1間按摩館，最後1次光顧按摩時，突然被男按摩師傅脫去褲子強行口交，過程接近1分鐘，受害男子大驚報警。被告辦稱見到原告人當時有生理反應，又稱獲得對方默許，惟法官看過據後，當中包括被告曾向原告人道歉，故裁定強制性交罪名成立，判被告入獄3年10個月。



小鮮肉接受接摩服務期間，被按摩師傅脫去褲子進行口交，過程接近1分鐘。（示意圖/gettyimages）

原告人接受全身按摩時現生理反應

根據判決書，該名年輕男子過往3次光顧該間按摩館，至2022年10月23日晚上9時正是最次1次光顧。受害人當時進行全身指油壓按摩療程，進入包廂更衣，由張姓男師傅提供服務，其間張師傅按摩其大腿內側和鼠蹊部位置，發現受害人有生理反應，竟突然脫掉其褲子進行口交，歷時接近1分鐘。

受害男子推開張師傅，起身穿回衣服離開按摩館，且立即前往附近醫院驗傷，同時報警求助。張師傅接受調查時承認口交一事，但辯稱獲得對方默許，自己詢問過對方，卻未有被阻止。

法官判處涉案按摩師傅入獄3年10個月。（示意圖/gettyimages）

被告曾向原告人道歉

案件日前在桃園地方法院審理，法官留意到受害男子當晚傳送訊息質問張師傅，被告翌日道歉，表示「非常對不起，我不知道該說什麼好，我只能說對您很抱歉，很希望您可以給我一個和您解釋和道歉的機會」〕，證實原告所言屬實，並非自願接受被告口交。

法官認為被告為了滿足一己私欲，違反受害人意願進行性行為，令到受害人身心嚴重受傷，被告事後否認犯案，證明沒有悔意，加上未能和受害人達成和解，裁定強制性交罪名成立，判囚3年10個月。

受害人向被告及按摩館提民事索償

另外，受害男子向張師傅和按摩館提出刑事附帶民事訴訟，要求雙方賠償，但由於未能就金額達成共識，法官認為案件複雜，安排案件移交至民事庭進行審理。

（綜合）