體育老師私訊2國中女學生　意淫提「床上運動」　遭檢舉下場慘了

老師理應保護學生，不應做出傷害學生的行為，惟台灣彰化1名國中體育老師卻有違師得，私底下傳送訊息給2名女學生，噁稱「同一時間一起洗澡，錯位時空中共浴」、「睡覺想到我，想到我就可以做床上運動」等意淫言論，最終遭到檢舉解聘，彰化縣政府更向他罰款6萬新台幣（約1.5萬港元）。狼師不服安排，循法律途徑要求撤銷罰款，辯稱是透過詼諧對話向女學生表示關心，當局經審理後駁回狼師訴訟。



涉事女學生形容事件令她們感到到噁心不安。（示意圖/gettyimages）

向2名國中女生傳意淫訊息

根據判決書，陳姓國中體育老師於2021年3月至6月線上教學期間，透過Messenger傳送訊息給2名女學生，提及他們「同一時間一起洗澡，錯位時空中共浴」、「睡覺想到我，想到我就可以做床上運動」、「是全班最可愛的、要約一起吃飯、要收未成年人為乾女兒」。至2023年5月26日，其他人對陳男提出檢舉，其獸行因而曝光，他事後遭到校方解僱。

彰化縣政府經審查後，認為陳男的不當行為違反兒童及少年福利與權益保障法規定，對他罰款6萬新台幣（約1.5萬港元）。

陳男事後遭到校方解僱。（示意圖/gettyimages）

狼師不服罰款提上訴

陳男不服遭到罰款，循法律途徑提出上訴，要求撤銷罰款。案件在台中高等行政法院審理，陳男主張，沒有證據證明相關訊息對學生造成不利影響，自己只想用詼諧對話，對學生表示關心，沒有任何惡意，若學生感到被冒犯，理應當場反映，他亦會立即停止和道歉，但當時學生沒有表達生氣或不適。

法官駁回陳男訴訟。（示意圖/gettyimages）

女學生：老師就是在撩妹、挑逗

彰化縣政府指出，獲報後曾派社工進行調查，報告記載其中1名涉事學生收到訊息後，覺得「老師就是在撩妹、挑逗」，更表示「讓她感到噁心」；另1名女學生則向班導師反映事件，認為陳男行為令到自己感到困擾不安，校方性別平等教育委員會認定相關行為構成性騷擾，所以作出罰款決定。

法官指訊息用字是性愛雙關語

法官認為，陳男訊息提及的字眼均是和性愛有關的雙關語，即使是面對成年人，都要視乎對象、場合和氣氛均，才能判斷是否合適的玩笑，更何況是師生關係，陳男作為老師，傳送含有性意味的訊息，行為明顯不當，駁回陳男訴訟，全案仍可上訴。

（綜合）