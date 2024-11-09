巴士站活春宮？情侶「騎乘式」交疊坐姿惹熱議　警方+律師咁回應

【活春宮／不雅照片】台灣淡水淡江大學公車站（巴士站），日前有1對年輕男女在公車站長椅上，以「騎乘式」姿勢面對面對坐，女生張開腿坐到男生身上，形成下身交疊的不雅姿勢，動作相當狂野。



照片在網上瘋傳後，台灣淡水警分局作出回應，當地警方表示目前沒有接獲相關報案，圖中2人沒有違法或妨害秩序的行為。當地律師都指圖中行為沒有違法。



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網絡瘋傳1張照片，見到台灣淡水淡江大學公車站（巴士站）有1對年輕男女在公車站長椅上，竟然面對面對坐，呈現不雅姿勢。（threads）

男女「騎乘式」坐姿極不雅

有台男於11月3日晚上於社交平台Threads上載相片，留言稱「感覺快出來了」，並標籤了「淡水」和「淡江大學」。照片見到有1對年輕男女坐在車站的長椅上，其中男生屁股坐在椅上，女生卻是腿張開、以面對面姿勢椅到男生身上，變成「騎乘式」下身交疊地對坐，而女生穿着鞋踩在座椅上，形成狀似男女交歡的不雅姿勢。

網民指警方應調查真相

照片被瘋傳惹來大量網民討論，有人直斥場面不雅，「有傷風化」，但亦有人表示支持，「展現愛沒什麼不對，他們不僅沒踰矩，而且愛是一件美好又可愛的事，我會為他們的青春感到快樂」。不過，有人指如果2人在公眾地方公然進行為就是違法，認為警方應介入調查。

網絡瘋傳1張照片，見到台灣淡水淡江大學公車站（巴士站）有1對年輕男女在公車站長椅上，竟然面對面對坐，呈現不雅姿勢。（threads）

淡水警方：沒有報獲報案

台灣淡水警分局表示，目前尚未接獲相關報案，經調查後，照片中2人沒有違法或做出妨害秩序的行為。

台灣當地的定恆法律事務所黃柏榮律師回應傳媒時指出，事件沒有涉及性器官或引起旁人不適，難以構成刑法公然猥褻罪，但他提醒根據《社會秩序維護法》第83條，在公共場所或人員可進出的場所中，若以裸露或放蕩姿勢妨害善良風俗且不聽勸阻，可能面臨6,000新台幣（約1,500港元）以下罰款。

（綜合）