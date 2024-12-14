父親遇不滿即情勒︰我死咗冇人管你！26歲兒子終1句KO　全家靜了

情緒勒索只會破壞雙方關係！台灣1名男子在網上發文大呻，稱從13歲開始就被父親情緒勒索，每逢事情不符合其期望，父親即說「反正我（父親）再活也沒多久，死了以後就沒人管你（台男）了啦⋯」，台男最初多年來都選擇屈服。



直至台男26歲選擇工作時出現分歧，父親又說「反正我再活也沒多久了啦！以後你想要幹嘛就幹嘛！」，台男忍無可忍下作出反駁，直說「也有可能我明天出門就被車撞死了啊！或者哪天就被隨機殺人狂給砍死了呢！」，甚至強調有可能白髮人送黑髮人，當時全家瞬間靜了，而父親自此沒有再情緒勒索。



大量網民大讚「你說的太對了」、「恭喜」、「你回的很好，完全沒有冒犯的意味，還讓你爸得到反思」。



樓主形容小時候聽到父親情緒勒索，「滿腦子只有羞愧、自責，還有無助」。（示意圖/gettyimages）

13歲首次被情勒感羞愧自責及無助

樓主在Threads交代多年來的心路歷程，指自己小時候已被父親情緒勒索，只要雙方想法不一樣、任何決定不符合其期望，父親就會表示「反正我再活也沒多久，死了以後就沒人管你了啦⋯」，樓主13歲時第1次聽到這句話，「滿腦子只有羞愧、自責，還有無助」。

到了樓主26歲，早前與父親因選擇工作問題而發生爭執，父親眼見無法說服兒子，又再次脫口而出，表示「反正我再活也沒多久了啦！以後你想要幹嘛就幹嘛！」，當時母親和胞弟都保持沉默。

最近再次聽到父親情緒勒索，26歲的樓主終於反駁對方。（示意圖/gettyimages）

微笑反擊父親情勒

樓主形容當時心情「從錯愕，轉變成平靜，接着痛苦，最後滿腔怒火」，再也控制不住10多年的壓抑和憤怒，微笑勸喻父親切勿有相關想法，「也有可能我明天出門就被車撞死了啊！或者哪天就被隨機殺人狂給砍死了呢！」、「白髮人送黑髮人的情況還是有的啦！誰先死還不一定喔，不要再講這種喪氣話了」。

樓主說完，全家人繼續沉默，「然而從那天起，父親就再也沒講過這種話了」。

網民撐樓主 分享反擊情勒手法

許多網民留言支持樓主的做法，直指「當爸爸說出這種話的時候，真的會很傷人…在對於死亡的知識及感受都還不成熟的時候，聽到這種話真的很痛苦」、「我媽也一樣，她每次生氣要情勒我時，我直接說『不用怕！我一定立即落去陪你！現在嗎？』」、「我記得我只回過我媽『你到底憑什麼可以肯定你一定比我早死？』」。

（Threads）