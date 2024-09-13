夫婦爽中4,000萬頭獎！拒絕家人1要求遭情緒勒索　網民：一群衰人

中了頭獎會分給家人嗎？外國有名男子與妻子會定期購買彩票，早前中了420萬英鎊（約4330萬港元）頭獎，夫婦已做好規劃，打算還清汽車及房貸，再購買1幢豪宅保值。當他們與家人分享好消息時，家人以為他會幫忙償還家中債務，可是當他拒絕後表示，家人十分憤怒，更決定不再跟他說話。



帖文引來不少網民熱議，「只因為你不分錢給他們就不理睬你？真是令人作嘔」、有人贊成樓主做法「不分給任何明目張膽來要錢的人」。



樓主與妻子日前終於幸運地中了達420萬英鎊（約4330萬港元）巨款頭獎。（GettyImages）

綜合外媒報道，外國有網民在網上論壇Reddit發文，指與妻子一向有每月購買彩券的習慣，日前終於幸運地中了達420萬英鎊（約4,330萬港元）巨款頭獎。

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夫妻已規劃好如何運用獎金，準備先還清汽車貸款及抵押貸款，以及學生貸款，因為得知「70%的彩券頭獎得主在幾年後破產」的新聞，兩人決定將220萬英鎊（約2,268萬港元）購入豪宅來保值。可是當男子與家人分享好消息，並告知家人將如何運用獎金後，家人提出要求拿這筆錢去家族旅遊，更希望夫婦替他們還債。

夫婦聽後不禁傻眼，更直言獎金雖然多，但畢竟不夠分給家人，於是拒絕了家人的要求，令家人感到十分憤怒，痛斥他不是一家人，更威脅不再和他說話，讓男子感到無奈，不過他會堅持，認為其決定是正確。

帖文一出引來不少網友鬧爆樓主的家人貪心又無情，「獎金是你的，你沒有義務和任何人分享，他們不應該情緒勒索」、「因為你不分錢給他們而不歡迎你？真是令人作嘔」、「簡直就是一群衰人」，有網民贊成樓主的決定，「我也與丈夫討論過，如果中了巨獎，我們訂下的第一規則是『不分給任何明目張膽來要錢的人』」。