無品！東鐵男擘大腳坐貼身狂逼　港女嬲爆鬥力後續慘：男人做到咁

乘搭公共交通人多擠迫更要顧己及人。有港女早前在網上發文及相片，指在收工時間坐東鐵由旺角返大埔，見3人座只有左邊有人，她便坐在右邊，後來有男子在中間坐下來，由於左右兩人也是瘦削之人，「明明佢個位好鬆動，唔需要掂到其他人，佢就攤大隻腳迫死我同隔籬位」。樓主感覺被「抽水」不滿，用環保袋隔開，對方仍死命迫過來，樓主後來退讓轉坐其他位置，忿而在網上公審該男乘客。



帖文一出即被瘋傳，不少網民鬧爆男乘客離譜，「最憎啲男人在公共交通工具上擘大髀坐，直覺就覺得佢哋想博懵」、「大聲問佢：你畀咗2個位錢呀？」、「10個有9個咁坐我覺得都係特登」。有人教路「開聲問佢『你想自己坐返好啲收返好對腳，定係想我而家大叫非禮先？』我就係用呢招對付過幾個無賴」。



樓主指男子坐在中間擘大腳，被迫與他身貼身，感覺被「抽水」。（Facebook圖片）

有港女早前在Facebook群組「大埔 TAI PO」中發文及相片，她指某日工作了10小時後，拖着極為疲累的身軀，坐東鐵線回家，在旺角東上車返回大埔，見有3人座位，當時只有左邊有人，她便坐在右邊位置，後來有男子在中間坐下來，由於樓主指自己只有110磅，而左邊的乘客也是瘦削之人，「明明佢個位好鬆動，唔需要掂到其他人，佢（男乘客）就攤大隻腳迫死我同隔籬位」。

樓主感到不滿，用環保袋放在她與男乘客之間隔開，「雖然唔係重要部位但都會覺俾人抽水，但又想着唔想起身益咗佢」，但男乘客仍死命迫過來，「我一路用個袋隔住佢同佢鬥大力」，惟樓主最終退讓轉坐其他位置，忿而在網上公審男乘客，「唔知點解做男人可以做到咁」。

不少網民鬧爆男乘客行為，「大聲問佢：你畀咗2個位錢呀？」、「最憎啲男人在公共交通工具上擘大髀坐，直覺就覺得佢哋想博懵」、「10個有9個咁坐我覺得都係特登」。

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網民建議要出聲：你畀咗2個位錢呀？

有人認為女生遇到這些情況要出聲反抗，「緃容等於鼓勵，唔阻止佢就愈嚟愈大膽」。有人則分享經驗、「要好堅定咁望住佢講：『先生，你唔好再掂到我！』，愈唔出聲只會愈得寸進尺，就算佢唔係有心抽水都要出聲」、「我試過，坐巴士隔籬嗰個又係咁，我問佢下體係咪發炎要擘到個髀咁大嚟坐，之後講完即閃落樓下坐，俾佢掂嘅機會都無」、「我都試過遇到呢啲詐傻扮懵嘅男人，當時佢隻手仲要係咁掂住我手臂，我愈避佢愈迫，最後我忍唔住出聲，佢就扮聽唔明，用普通話應我，跟住連原本坐我個位嗰位女士都一齊出聲佢先至有所收斂咋！對呢啲咁嘅行為真係零容忍囉！」。