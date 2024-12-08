的士司機不斷問乘客是否「大學生」? 真相原來指這地方　笑爆全網

坐的士能向司機清晰交代目的地非常重要，否則易易擺烏龍。有網民在網上分享電召的士的烏龍事，指的士司機不斷問他是否「大學生」，他回應「是」對方仍不滿，還十分勞氣地再問他，他見對方如此緊張求證，便問司機是否大學生有優惠，對方火起粗口回應，才發現原來司機一直問他要在白石角屋苑「大學山」的哪個位置接他，擺了大烏龍。



帖文讓網民笑爆，有人認為司機「山saan1、生sanng1」不分，建議他改善懶音，亦有網民嘲諷司機「唔識英文就係咁」。



網民在網上分享因為發音問題，與的士司機引起誤會的搞笑事件。（Facebook圖片）

樓主在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」中，轉戴有網民網上分享電召的士時發生的搞笑事，寫到「論讀音嘅重要性，生VS山」。該網民指的士司機不斷問他是否「大學生」，他回答「是」。

網民指司機仍不罷休，再追問「咁你係大學生，邊度？」，網民再答「係啊，我讀U（大學）㗎」，想不到司機十分勞氣地再問他，他見司機如此緊張求證，便問司機是否大學生有優惠，對方火起以粗口回應，「無啊X，大學生閘口等啦！」，後來他才發現，原來司機一直問他要在白石角屋苑「大學山」的哪個位置接他，擺了大烏龍。

有人留言指司機「山saan1、生sanng1」不分，希望他可改改懶音。（《降魔的》劇照）

帖文笑爆不少網民，有人留言指司機「山saan1、生sanng1」不分，希望他可改善懶音，以免再起誤會。也有網民以為樓盤「University Hill（大學山）」沒有中文名才會引起誤會，有網民指正在賣樓時已改名叫「大學山」，感嘆該司機「唔識英文就係咁」。