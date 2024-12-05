婆媳爭產！丈夫離世遺472萬新台幣　遺孀秒領錢　奶奶不滿怒告

台灣發生罕見侵佔遺產案件。1名男商人早前死亡，遺孀即從亡夫銀行戶口領走472萬新台幣（約120萬港元），部份款項用來支付亡夫債務和喪葬費用，但奶奶認為媳婦早已放棄繼承權，行為屬於侵佔遺產，於是發起民事訴訟，媳婦見狀反控對方，以追討喪葬費用，法官經審理後，判處媳婦歸還273萬4,919元（約70萬港元），奶奶亦應償還78萬9,980元（約20萬港元）。



奶奶知道媳婦早已放棄繼承權，但仍從兒子銀行戶口領走472萬新台幣（約120萬港元），認為行為屬於侵佔遺產，於是發起民事訴訟。（《BB來了》）電視劇照）

判決書指出，桃園一名邱姓化學原料批發商2021年11月16日意外死亡，雖然邱妻已辦理放棄繼承遺產手續，但卻從亡夫帳戶合共領走472萬新台幣（約120萬港元），即使事後還錢，尚有273萬4,919元（約70萬港元）未歸還，邱母認為自己是唯一繼承人，不甘損失大怒提起訴訟，媳婦隨即同樣控告對方，追討喪葬和塔位費用。

媳婦隨即同樣控告奶奶，追討喪葬和塔位費用。（《BB來了》）電視劇照）

案件在桃園地院審理，媳婦辯稱，該筆巨款用來支付亡夫喪葬費、靈骨塔位費用，以及還債，剩餘款項也已歸還，奶奶繼承的財產其實沒有減少。但奶奶認為，該批支出全是由兒子遺產找數，媳婦沒有出錢，而且沒有通知自己，加上殯葬費是兒媳與殯葬業人士商討出來，塔位更是登記在媳婦名下，認為自己權益受損。

法官認為，根據法律規定，媳婦在未得到奶奶同意下使用遺產，行為構成侵佔遺產，不過媳婦雖未有事先和婆婆商量喪葬費用等支出，但這屬於必要開支，判處媳婦需向奶奶支付餘下2,734,919元（約70萬港元），奶奶亦要向媳婦支付789,980元（約20萬港元）的喪葬及塔位費用，全案仍可上訴。

（綜合）