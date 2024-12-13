借咩最厚顏無恥？網民被借篋借家電唔算誇　親戚借呢樣助兒子結婚

親友問你借什麼最離譜？有網民近日多次被問借吸塵機，理由竟是覺得貴想借用，令她大感無奈，進而發帖問「身邊最厚顏的人問你借過什麼」，大批網民留言，除了「行李篋」、「羽絨」和「首飾」等，連度身訂做的婚紗和「自己間房」都被借用。



最令人嘖嘖稱奇的，是有網民曾被親戚「借用公屋」名額「抽居屋畀佢個仔」作結婚之用，震撼所有網民，「好癲佢救過你命嗎?」、「呢個好笑，借咗點還」。



很多人曾借出行李箱予家人或朋友。（示意圖/Unsplash)

最多人借出行李箱

樓主在親子王國討論區以「身邊最厚顏的人問你借過什麼」為題發文，問有否試過被身邊人問自己借「覺得貴自己唔買」，但「見你有又想問你借來用」的東西。事緣她最近被人問借吸塵機，已經問數次並表示很着急，還明知道她不太願意，「我覺得好私人囉，我唔想人哋屋企啲塵嚟我屋企，又唔想部機撞嚟撞去咁樣交收，因為自己好錫住啲嘢嚟用」。

帖文引來不少迴響，許多網民都曾被親友左借右借，「行李篋」、「新買未著過嘅羽絨，畀佢去旅行喎」、「親戚叫我借結婚金鐲」、「頸鏈，冇還返俾我」、「私人電腦，話自己個部壞左，想借我部長用」、「借錢就有」。當中非常多人透露曾借出行李箱，但之後「消毒完都冇再用過」、「接受唔到其他人用過」，有人的被弄壞，結果要掉棄。

借的「東西」更是愈講愈誇，「婚紗（我當年訂造） ，話借嚟影一影相」、「朋友叫我借間房畀佢住」、「借房俾人住，大陸親戚嚟香港，其中一個係我哋素未謀面嘅親戚未婚妻，咁啱我哋去旅行，老爺奶奶叫我哋借間房俾佢哋瞓，真係黐孖筋」。

有網民舅公要求「借用公屋」名額，讓自己兒子有居屋可以住。（資料圖片）

公屋戶籍都問人借？

除了地址、老公、家傭外，有網民分享的最誇張經歷，是被舅公要求「借用公屋」，「要求『借用』我全家住緊間公屋，抽居屋畀佢個仔結婚」，對方想勸服她們一家用自住的公屋以綠表方式抽居屋，「抽中就佢個仔結婚住，只係住唔會供樓，因為居屋業主係我哋，叫我哋買私樓住」、「佢（舅公）都係住公屋，但唔用自己嗰間抽」，網民進而解釋對方「係舅公，即係外婆個弟弟，我媽個舅父。嗰次我連外婆都剷埋，因為佢有份逼我媽，2姐弟都腦積水」。

留言一出令網民們全傻眼，「呢個好笑，借咗點還」、「呢個堅，咁都得」、「根本都唔可以啦，咁佢抽到你哋住邊，佢係咪傻㗎」、「夠膽死提出咁瘋狂嘅要求」、「呢單真係大開眼界，呢條絕世好橋究竟有幾pk先至諗得到」。

（親子王國）