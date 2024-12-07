微信被禁用？銅鑼灣內地男女用這原因索錢　港男借$XXX全網傻眼

借錢黨出沒銅鑼灣！日前有港男於銅鑼灣街頭遇到1對內地男女，他們聲稱來港做生意，不過卻以微信使用太多，被禁用無法付款為用，向他要錢。樓主當刻未有起疑，更豪氣借出400元，不過事後卻擔心對方「走數」遇騙，故於社交平台分享事件，「希望佢聽日真係會過返俾我，如果唔係唯有怪自己太好心」。



帖文掀起網民熱議，不少人都認為明顯是騙局，「真係老闆級嘅人，是但打個電話都解決咗件事，使咩周街問陌生人」、「真正有需要的人可以叫國內親朋好友用微信轉（帳）俾佢，只有騙子先會要問人『借』現金」，亦有人質疑樓主為人未夠警剔，「呢個行騙手法已經流行咗好耐，咁都唔醒水？」、「400蚊當買個教訓」、「保持善良，不過下次要三思先」。



有港男於銅鑼灣遇2名內地男女以微信無法使用為由索錢，借錢400元被網民鬧「蠢」。（示意圖／資料圖片）

內地男女以「微信用太多」被禁用為由索錢

該港男在threads帳號發帖，稱「幫手集氣，希望無幫錯人」。從他上傳照片所示，地點為銅鑼灣Sogo崇光百貨門外，他當時遇到1對操普通話、疑似夫婦向他表示，兩人從上海來港做生意，但聲稱「WeChat（微信）用得太多被禁了」，無法使用微信付款為由，向他索錢。樓主當下出於好心，便借了400元予兩人，惟事後回想卻擔憂自己受騙，故稱「希望佢聽日真係會過返俾我，如果唔係唯有怪自己太好心」。

港男借錢後才擔心受騙，嘆「希望佢真係會過返俾我，如果唔係唯有怪自己太好心」。（《奔跑愛情》劇照）

網民：受騙的那個比騙徒更混帳

帖文一出許多網民都認為明顯是騙局，因而狠斥樓主缺乏警戒心，「2024年都仲有人中呢啲騙局」、「香港人真係好好呃」、「受騙的那個比騙徒更混帳」、「呢個行騙手法已經流行咗好耐，咁都唔醒水？」、「400蚊當買個教訓」、「一個成年人喺巿區餓幾個鐘係唔會死㗎」、「你無錢關我Q事咩，見到直接走人」、「我毫不懷疑你借錢俾佢係出於好心，但我肯定你受騙了」，並提醒善良同時，都要保持警惕，「防人之心不可無」、「保持善良，不過下次要三思先」、「借畀人預咗人哋唔還，朋友都有機會走數，何況三唔識七」。

港男於銅鑼灣遇到2名操普通話男女向他索錢。（threads圖片）

有不少人亦質疑涉事內地男女謊話不合理，「佢用Wechat買樓買到封咗？」、「香港其實收大陸支付寶，再唔係可以喺ATM用銀聯撳錢」、「佢有WeChat用即係上到網？」、「真正有需要的人可以叫國內親朋好友用微信轉（帳）俾佢，只有騙子先會要問人『借』現金」、「真係老闆級嘅人，是但打個電話都解決咗件事，使咩周街問陌生人」、「代入自己如果喺異地無晒啲錢，唔食一餐都好小事。有手機點都有辦法，叫屋企人過數，第日去銀行兌錢或Visa或exchange shop（找換店）一定解決到，更何況香港所有舖頭都收電子錢包，唔明點會有呢啲事發生喺香港」。

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