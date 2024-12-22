寒天悲劇！年輕夫婦通宵開暖爐調最高溫　2歲女放BB床慘活活熱死

美國在寒冷天氣下，發生1宗幼童活活熱死的悲劇！當地1對20多歲的年輕夫婦，將2歲女兒放在衣帽間嬰兒床上，並疑似怕她受凍，將小暖爐調至最高溫放在床邊開了一整晚。他們翌日查看女童情況時，發現女童已經沒有反應。警員接報到場，發現女童已經身亡，體溫更高達攝氏43度（華氏109.4度）。屍檢結果顯示，女童死因為體溫過高。



美國1對年輕夫婦將2歲女兒放在衣帽間嬰兒床上，並將床邊小暖爐調至最高溫開了一整晚，女兒疑因此熱死。（示意圖，GettyImages）

綜合美媒報道，事發於11月26日晚上7時左右，美國印第安納州（Indiana）年輕夫婦——23歲丈夫赫希（Jace Hirschy）及21歲妻子佩雷斯（Sintia Perez），將2歲的小女兒放在嬰兒床上，之後疑似怕她受凍，將1部小型暖爐放在她的床邊，並調至最高溫度。然而，赫希和佩雷斯卻直到翌日下午3時才返回房內查看女童狀況，結果發現女童已經一動不動，報警請求醫療援助。

警員指事發單位髒亂

警方接報到場，發現放置嬰兒床的是睡房內1個約6英呎（約1.83米）乘8英呎（約2.44米）大的衣帽間。警員表示能明顯感受到主人房與衣帽間內部的溫差，且衣帽間地上全是垃圾，還有髒尿片及排泄物；嬰兒床上也髒亂不堪，而2歲女童躺在骯髒的床墊上早已身亡，其頭面部膚色異常深。屍檢結果顯示，女童死於高溫，被發現時胸部溫度更高達攝氏43度（華氏109.4度）。

男疑犯赫希（Jace Hirschy）。（Adams County Sheriff’s Office）

女疑犯佩雷斯（Sintia Perez）。（Adams County Sheriff’s Office）

警方即場逮獲女童父母。佩雷斯表示，她放置暖爐後，盡可能地掩上衣帽間的門；赫希就表示他翌日睡晚了，直至中午12時30分左右才起床。不過，暫未有解釋為何他們會在安置女兒睡覺後相隔了20小時、直至翌日下午才查看女兒情況。

另2名孩子被社福機構接走

有到場調查的警員指，事發單位內每個房間都堆滿垃圾，令人難以在屋內行走。警方還透露，他們在爐灶上發現1個全是黴菌和蒼蠅的鍋。當地兒童福利部門接走夫婦另外2名分別3歲及5歲孩子，認為他們的生活環境惡劣，又指在他們身上發現蝨子。

目前，赫希和佩雷斯被控疏忽照顧兒童致死等罪，關押在監獄中。

（綜合）