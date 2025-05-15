2女結怨找男友出頭　談判失敗變6打2摺刀刺人　一方濺血一方挫告

用摺刀替女友出頭？台灣2名女子因小事結怨，分別要求陳姓及毛姓男友代出頭。陳男帶同4位朋友助陣談判，不料雙方見面時一言不合即爭執，變成圍毆毛男，陳男更持摺刀刺傷毛男右上臂，當場流血四濺，目擊途人大驚報警，毛男送院治理後無生命危險。警方其後以攜帶兇器在公共場所聚眾施暴傷害罪拘捕陳男，有份打鬥的6人亦遭起訴傷害罪。



台灣2名女子因小事結怨，分別要求陳姓及毛姓男友代出頭。（示意圖/GettyImages）

2女結怨齊找男友出頭

綜合台媒報道，台灣桃園市23歲吳女與黃女因小事結怨，兩人分別向男友訴苦，希望對方代出頭。吳女的24歲陳姓男友邀請20歲陳姓、李姓、許姓等4名友人助陣，相約黃女及其毛姓男友於2024年7月11日上午7時許在桃園區中華路上某批發商場前談判。

當時陳男突掏出摺刀刺向毛男右手臂及胸口等位置，令毛男當場血傷四濺。（示意圖/GettyImages）

沒料雙方見面時，陳男一行6人一言不合即動粗圍毆毛男。眾人毆鬥期間，陳男突掏出暗藏的摺刀刺向毛男右手臂及胸口等位置，令毛男當場血傷四濺，途人見狀急忙報警求助。桃園警方接報到場，拘捕陳男及有份打鬥的友人。

陳男及吳女等人被捕後向警方認罪，現場照片、閉路電視畫面截圖和受害人醫院診斷證明等證據，亦顯示陳男等人犯罪動機確鑿。警方其後以攜帶兇器聚眾施暴及傷害罪等起訴陳男及吳女共6人。

（綜合）