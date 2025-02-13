小學代課男教師涉性侵5男童3年　駭人情節曝光　檢方求重判囚98年

代課教師多次性侵小學男生，嚴重得檢察官求判刑近百年！台灣30歲謝姓男子曾於嘉義某小學擔任代課教師3年，被揭發長期性侵5名就讀小四至小六的男學生，直至其中1名受害人被家長察覺異常才揭發事件。警方搜查謝男住所發現案情嚴重，他有逃亡或滅證可能，向法院聲請羈押。



警方調查發現，謝男犯案地點包括學校宿舍、課室、廢棄校園，甚至是參加課外活動時在外縣市入住的酒店和旅館，試過同時性侵多名受害人，其中1名受害人心理創傷過大，拒絕到庭陳述被侵犯過程。



檢方認為謝男長期且次數頻繁地侵害男童，受害人已放棄抵抗，2月10日提告17項未滿14歲之人性交罪，認為他對社會危害鉅大，共計求刑98年，希望法院重判。謝男目前只承認多次性侵2名受害人。



台灣30歲謝姓代課教師任職期間涉嫌性侵小學生，利用校外活動時間、、校內隱密空間對多名男童下手。（示意圖/GettyImages）

家長發現男童有超齡不雅舉止

案情指，謝男曾於嘉義縣某小學任職代課教師，去年11月，有家長報案，指發現孩子出現「超乎年齡的不雅舉止」，追問下發現他被謝男性侵，而且有多名受害人。警方搜查謝男住所，扣查多筆疑似謝男對小學生猥褻和性侵的片段，發現他在2020年至2023年3年間，在包括學校宿舍、音樂課室、某廢棄的小學校園及參加外縣市活動時入住的酒店等地點性侵5名學生，當場拘捕謝男。因案情嚴重，他有可能湮滅證據、勾串證人、反覆犯罪及逃亡之虞，遂向當地法院聲請羈押禁見謝男獲准。

謝男不止性侵，還錄影性侵過程滿足私慾，任職3年間至少5學生受害。（示意圖/Pixbay）

涉案男子曾於其他學校任教

台媒報道，謝男於曾任職該間小學的班導師、訓導老師及網管人員，之後輾轉到其他學校任教。涉事小學校長接受傳媒訪問，表示受害學生已畢業，但亦通知他們現時所就讀學校，邀請他們回到母校進行心理輔導。嘉義縣教育處副處長則強烈譴責事件，指謝男目前已被停止聘用。

至少犯案17次 有受害人僅參加活動仍被性侵

警方調查發現，謝男利用學生對師長的信任，至少犯案17次，5名受害人案發時均未滿14歲，他以口交、打口槍方式猥褻、性交等方式侵犯男童。謝男曾用社交平台聯絡其中1名受害人，提及「上次剃掉的毛長回來了沒？」、「他們都沒噴，都跑到浴室然後說有」、「在某飯店只有你有」，另外他又教受害人使用避孕套，當中1名受害人僅是到藝術中心參加活動，竟被他強制性交得逞。

3名受害人疑同時被侵犯

地檢署偵查期間，其中1名受害人因心理創傷太大，拒絕到庭陳述被侵害過程。另有受害人供稱，謝男會以手機遊戲「飢餓鯊」、「原神」、「傳說對決」等的遊戲點數利誘，要求用手機拍攝性交畫面。警方調查其電腦及手機未最得相關影像，謝男否認有拍攝，因缺乏客觀證據，而且受害人已忘記時地，此部份不作起訴。

警方對比其中3人的口供時，發現他們曾在同一時間、地點被侵犯，一樣發生在外縣市的酒店和旅館，疑同時被性侵。

檢方指惡行重大求判囚98年

檢方批評謝男長期及次數頻繁地性侵男童，受害人如同年幼禁臠，因持續被性侵放棄抵抗，其惡行重大對社會的危害甚鉅，2月10日正式依未滿14歲之人性交罪嫌起訴謝男，共涉17案，其中1宗求刑2年，其餘均求刑6年，共計98年刑期，希望從重判刑。謝男被捕後只承認多次性侵2名受害人。

（綜合）