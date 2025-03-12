初中少女連續曠課6日！老師登門揭遭家暴性侵　獸父仲咁狡辯

中學女生曠課6天，老師登門家訪才發現她被性侵！台灣桃園1名爸爸竟趁妻子不在家，竟性侵就讀中學1年級的親生長女。受害少女大受打擊連續曠課6天，直到老師第二度家訪才揭發父親獸行。少女作供透露被父親叫入房，命令其脫衣並性侵經過，但其父矢口否誌，辨稱因「管教女兒太嚴格，還干涉她交友」才被被女兒誣陷。法官根據醫院診斷證明書、受害人及證人證詞等證據，認為被告罪行明確，判對未滿14歲女子犯強制性交罪罪成，處以有期徒刑8年。



初中少女受到父親強姦後，不堪打擊連續曠課6天，經學校老師追問下才揭發獸父惡行。（示意圖/GettyImages）

連續曠課6天惹師長懷疑

案情指，事發於2016年，被告3月23日於桃園楊梅區住所內，趁妻子不在家時指使小女兒整理房間，再命令剛升讀中學1年級的長女到他的房間內，命令女兒脫掉衣服及褲子再躺在床上，之後強姦女兒。

事發後，受害少女不堪打擊連續曠課6天，之後班主任和輔導老師兩度登門家訪，才終於揭發事件。

少女最初謊稱因約朋友玩耍及曾經逃家而被父親打，並未提及性侵一事。（示意圖/AI生成圖片）

父親辯稱「是我管教她太嚴格」

案件審理期間，受害少女在庭上表示，曠課期間學校老師曾上門了解缺席原因，她起初謊稱因「父親從網上得知自己相約朋友玩耍」及曾經逃家而被打，並未提及性侵一事。直到同年3月30日，班主任及2名輔導老師一起到少女住所詳細查問，她才與母親向老師說明事件來龍去脈，她在老師陪同下去報案。

少女在庭上憶述被父親叫入房，關門後被命令去衣服及躺在床上。（示意圖/AI生成圖片）

受害少女表示曾告訴母親自己遭受性侵，母親在法庭上承認此事，稱曾經詢問丈夫，對方只說不小心摸到女兒胸部。

被告則全程否認強姦指控，辯稱「是我管教她太嚴格，干涉她交友情形」，稱曾因女兒夜歸而責打她，認為女兒因此故意誣陷。

法官認為被告卸責

法官發現少女曾在同年4月到醫院驗傷，當時就已說明當天被家暴，認為少女未有將家暴和性侵兩事混為一談，認為被告的證供不可信。法官批評被告為滿足個人性慾，未嚴守人倫分際，性侵發育中的女兒，嚴重影響其身心成長，審訊過程中未見悔意一再狡辯，亦未和女兒和解，最終判他對未滿14歲女子犯強制性交罪罪成，判處有期徒刑8年，全案仍可上訴。

（綜合）