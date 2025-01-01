餐廳食客吃火鍋後離開無熄火！被拍照公審惹議：店員負責VS冇手尾

打完邊爐（火鍋）要關掉爐具是常識吧？但在餐廳用餐後，爐具的火該是由店員處理，還是食客應自己關爐？最近有網民拍照公審餐廳食客在打完邊爐後沒有關爐就直接離開，導致火鍋內的湯底和食材仍然滾燙地冒煙，不禁直斥「想火燭？」。



惟網民卻反應兩極，有人支持樓主並批評涉事食客「冇手尾」、「自己整熄個火有幾難」；但也有人認為應交給店員處理，「自己熄爐，萬一過程有意外，邊個負責？唔好搞咁多嘢，交返畀職員做啦」。



有網民公審其他餐廳食客在打完邊爐後沒有關爐就直接離開，導致火鍋內的湯底和食材仍然滾燙地冒煙，不禁直斥「想火燭？」。（facebook截圖）

食客離開爐具仍見火種

相關照片在不同facebook群組上流傳，原帖疑似已被刪除，但已被網民將帖文截圖分享至其他群組。樓主上傳1張在餐廳內拍攝的照片，批評有食客「打完邊爐，火都未熄就走咗走，想火燭？」，而相中拍攝到1張4人枱，相關食客已經離開，只留下一桌的餐具和碗碟，其中火鍋仍然滾燙冒煙，爐具仍有火種。

網民：關掉爐具只是舉手之勞

轉載帖文的樓主同樣批評涉事食客，「而家啲人平時有工人啩，呢班人可能綁鞋帶都唔識」。帖文惹來網民熱議，有人認為順手關掉爐具只是舉手之勞，食客不應留下火種就離開，「每個爐都有跟個鐵蓋畀你臨走整熄佢（爐）㗎喎」、「阿媽係女人都要教？用手熄（爐）」。

不過，部份網民就指關爐的責任不在客人身上，交給店員處理更加安全，「呢啲爐你想個食客用咩嚟整熄佢？」、「出去食飯，食完梗係走㗎啦，需唔需要執埋嘢，洗埋碗啊？」、「點解唔係員工過去，要個客去整熄佢啊」、「你記得下次出街食飯，食完之後執好晒嘢，洗埋碗，抹好晒張枱，砌好晒人哋啲嘢先至好走啊」。