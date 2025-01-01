大學宿舍收冷氣租金！未交錢不發畢業證書　學生呻貴　校方咁回應

未交冷氣租賃費就不發畢業證書？內地陝西有大學生在網上大呻，學校宿舍的冷氣不僅要另收電費，他們還要交「大額租賃費」，未交齊就不發送畢業證書，有相信同為該校學生的網民指，去年根本沒人通知要交相關款項，更形容「剛被催繳，堵門交」，該「空調租賃費」每台1年要465元（人民幣，約500港元）、4年是1,674元（約1,800港元）。



事件引起熱議後，陝西理工大學回應指已銀將租賃費調整到每位學生付90元（約96港元），指學校獲得的投資少，基礎設施投入跟不上，「同學們也確實要分擔一點」。



內地有大學生指學校宿舍除了要另交冷氣電費，還要交冷氣租賃費。（示意圖／資料圖片）

電費外要交冷氣租賃費 未交不發畢業證

內媒報道，日前有陝西理工大學學生發片，批評學校宿舍冷氣不僅要另外交電費，還要給大額「租賃費」，無交就不發畢業證書。有不少相信為同校學生的人留言，不滿過去不知道要就冷氣「交租」，「服了，剛被催繳，堵門交」、「南區這邊更離譜，還得補交上一年的，明明上一年根本沒通知交」，認為屬「不合理收費」相關租金4年下來足夠買新的冷氣機。

有學生指學校曾貼出冷氣租賃費的收費。（微博影片截圖）

有網民就上傳1份陝西理工大學後勤保障部在2024年2月份時發的通知，說明「宿舍空調租賃費」收費標準，提到每部冷氣的租金是1學年465元（約500港元）、2學年883元（約940港元）、3學年1,297元（約1,380港元）、4學生1,674元（約1,800港元），想按學年還是學制一次性交費由宿舍成員協商決定。

大學稱已調整收費：同學們也確實要分擔一點

該大學後勤部部長回應內媒指，現時空調租賃費調整到每人1年90元（約96港元），承認「原來是偏貴了，學校已補貼幾十塊錢，企業也優惠了」，因為屬地方院校，而陝西高校數目多，令每間學校獲得的投資較少，基礎設施投入也跟不上。他續指，陝西沒將冷氣當作宿舍的硬性要求，各學校要自己處理，有些學校會將冷氣費友到宿舍費內，現時學校已做了工作減低用，「同學們也確實要分擔一點」。

陝西理工大學指已調整了收費，「同學們也確實要分擔一點」。（網上圖片）

有內地律師則認為，如學校有就租賃方式告知學生和解釋，那樣學生開冷氣要收租也是合理和合法，學生如果在協訂協議的過程中發現不公平、不會理或違法情況，可向校方反映，並要求校方退費及作合理解釋。

有網民揶揄該收費4年下來可能夠買新冷氣機。（資料圖片）

網民揶揄：不曝光不調整

網民認為大學原本已要交學費和宿舍費，「學園賺學生的錢就是那麼容易」、「公立大學本來也是吃補貼的，買空調的錢算在基建支出，後勤再成立個公司收租賃費，無本買賣」、「不曝光不調整」。而且學校也沒正面回應不交費不發畢業證書的問題，「咋可能和畢業證勾」。

（綜合）