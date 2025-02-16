男子約炮16歲女高中生公園野戰　仲協議$XXXX做這事　他下場慘了

找女高中生援交還要求傳裸照？台灣1名大學畢業王姓男子在交友平台結識1名16歲女高中生，私訊直接「約炮」，女生開價5,000台幣（約1,250港元）讓他「內射」，結果雙方在公園涼亭「打野戰」完成交易，男方更要求女高中生傳送裸照。女高中生的長輩知情後大怒報警向王男提告，他在庭上辯稱以為對方已成年，而且女生發送的是「運動內衣照」而非裸照。



法官考慮證據後，認為王男明知少女只有16歲及有要求發送裸照，他拒認罪又無明顯悔意，判他製造少年性影像、對未滿18歲少女有對價性交罪罪成，兩罪合併判囚1年8個月。



王男透過社交平台聯絡16歲女高中生，直接提出約炮邀請。（示意圖/GettyImages）

女高中生表明5,000元可「內射」

案情指，王男為當地大學畢業生，他於2023年3月間在交友軟件結識16歲女高中生，同年3月23日透過社交平台聯絡女方「約炮」，少女一口答應並開價「援交」，指若他付3,000元新台幣（約750港元）便會答應性交，若付5,000元則可「內射」。

兩人原本約好26日凌晨交易，但少女因睡着爽約，王男當晚要求少女發裸照補償，少女答應並發送露胸照。27日凌晨2人再約見，王男開車載少女到公園涼亭「打野戰」完成性交易。少女的長輩知情後大怒，經由律師報案並向王男提告。

王男提出邀請後，女方答應並開價5000元即可「內射」，男方開車載女生到公園涼亭「野戰」。（示意圖/Unsplash)

否認收過裸胸照 辯稱是運動內衣照

案件審理時，王男否認收過女方的裸胸照，強調那是「運動內衣照」，他使用的交友程式要年滿18歲才可註冊，少女又有染髮，故以為她是已成年大學生。

少女則供稱，她有向王男表明剛滿16歲，王男甚至提議過接放學。法官檢視證據時，發現少女在社交平台上傳過16歲生日的慶祝照，明確有某高中的字樣，而王男是經同一平台聯絡，不可能沒留意到。王男本身大學業，清楚大學選修和上課方式，而翻查對話內容，他明顯知道對方只有16歲。

不認罪難確認悔意 官拒判緩刑

另外，根據對話內客，法官也斷定少女當時發的是露胸照，而非所謂「運動內衣照」，而交友程的年齡限制，其實只是登記時自主填寫，並無審核，凡此種種都證明王男供詞不可信。

法官批評王男為一己私欲與未滿18歲的女子從事性交易，還要求對方拍裸照，案後還不願坦承犯行，雖已與女方達成調解，但難確認有悔悟之心，因此不予緩刑，判製造少年性影像罪及對未滿18歲少女有對價性交罪罪成，分別判處1年3月及判處7月個有期徒刑，兩罪合併共判1年8月刑期，可上訴。

（綜合）