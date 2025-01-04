馬國梁朝偉遭失控吊機車撞斃　提早收工反釀悲劇　母趕到極心酸

元旦日高高興提早下班早家，結果家人等不到他。馬來西亞於2025年首天發生奪命車禍，華裔男子梁朝偉當天提早半小時下班，結果被1輛吊機車失控撞上，頭部及身體重創當場死亡。警方初步調查指，吊機車疑煞車失靈，已避開主要公路，最終仍撞上梁男，將循魯莽駕駛導致乘客或他人死亡調查。



梁男的母親表示，兒子平日都傍晚6點下班，因住所和上班地點僅10分鐘路程，平日按固定路線行路上下班，當天下午兒子有回家午餐，未料是母子見面對話。她又指，案發後老闆即開車載她趕到現場，兒子躺在地上似有意識，但無法出聲，醫護人員隨後很快證實兒子死亡。



華裔男子梁朝偉在元旦日提早半小時下班，途中被吊機車撞斃。（網上圖片）

馬媒報道，當地元旦日發生奪命交通意外，32歲華裔男子梁朝偉當天提早下班被吊機車撞中，當場不治。警方指，事發於柔佛巴魯至芙蓉大道第19公里處，下午5時半左右，梁男經公路銜接昔加末麗峰花園碧斯達里的道路時，經過油站附近。

吊機車疑煞車失靈避開主要公路

同時間，30歲吊機車司機駛經，疑似煞車失露，警方指涉事司機懷疑煞車出問題後，已避開主要公路，左轉駛入通住附近麗峰花園住宅區的道路，未料撞上行在道路右則的梁男。梁被撞後頭部及身體重創，當場死亡。警方正循魯莽駕駛導致乘客或他人死亡調查事件，呼籲目擊者提供資料。

馬來西亞華裔男子梁朝偉在元旦日提早半小時下班，步行回家途中被吊機車撞斃。（網上圖片）

母稱兒子每天固定時間路線行路上下班

梁男63歲母親陳愛鑾接受當地傳媒訪問，她指兒子梁朝偉在家中上有兄長下有妹妹，他排第二，生前在工業區當貨倉管理員，他從工業區步行回丹苑花園住所時遇車禍。兒子任倉管員數年，平日朝9晚6，元旦日可提早下班，住所距離上班地點只有10分鐘路程，他平日步行上下班，路線一直不變。梁母表示，兒子被撞後頭部積血，死因是心肺破損、右側肋骨斷裂，導致體內大量出血。

梁母趕到車禍現場，她說當時兒子似有意識，但很快被醫護證實死亡。（網上圖片）

母趕到車禍現場 兒子似有意識

梁母悲傷表示，案發後朋友趕到她上班地點通知其子出事，老闆馬上載她到車禍現場，當時倒地的兒子似乎有意識，但已無法出聲，不久後醫護人員就證實兒子死亡。她透露，兒子平日會步行回家午餐，當天他下午1點10分回家吃過飯，沒想到是母子最後一次見面對話。

梁男的胞妹指出，涉事吊機車在撞上哥哥後繼續行駛一段距離始停下，途經的民眾幫忙看管司機，等待警方到場調查。

（綜合）