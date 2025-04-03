5人收10位茶錢？小紅書女公審內地茶樓　網民看收據解謎：看錯了

5人去酒樓飲茶，竟然被收10位茶錢？這不是IQ題，而是活生生發生的現實謎團！有小紅書女用戶發文表示，早前和其他人合共5人前往廣州1間茶樓用膳，由於是師門聚餐，所以包房用膳，職員提供10人座位大枱，小紅書女發現明明只有5人，但被收取10位茶錢，質疑「沒有坐滿也需要收取10個人的茶位費嗎？還是可以去退呢？」。



樓主表示他們只有5人，但被收取10位茶錢，但網民發現職員是收了6人茶錢，每位10人民幣（約10.9港元），總數60人民幣（約65.7港元）。（小紅書圖片）

5人包房用膳 獲安排坐10人座位大枱

樓主在小紅書上載收據，指今年1月6日下午1時許有師門聚餐，總共5人便要求包房用膳，職員提供10人座位的大枱，她事後發現被收取10位茶錢，質疑「十個人的包間，坐5位收10個人的茶位費對嗎？」。

網民︰樓主同職員一齊睇錯

眼利的網民看收據後，卻發現茶樓沒有收取10位茶錢，反而職員以為對方是6人，每位10人民幣（約10.9港元）茶錢，總數60人民幣（約65.7港元），「不是，你看錯了，6位60元，每位10元，不是你們6人收10人的茶位費」、「樓主睇過籠，職員都睇過籠」、「會唔會樓主再睇錯，明明6人，以為5人」、「係計多咗1位，問佢退返」、「明明6位，點解睇咗做10位？」、「一齊擺烏龍」。

網民指收費合理：包房用膳或設最低消費

不過，有網民向樓主耐心解釋有關收費其實很合理，指很多廣東茶樓在客人要求包房用膳時設有最低消費，就算人數不足也收一定茶錢，樓主的包房最低費用可能是6人，所以就收取60元，「不過要提前和你說有低消／按包間容納人數收」。樓主聽後也覺得有道理，「原來是這樣呀！謝謝解釋！」。

（小紅書）