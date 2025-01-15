毒性全球前三！食客見章魚壽司有藍圈　真身是牠　數分鐘可殺26人

日本壽司在世界各地受到歡迎，不少食客都喜歡品嚐。泰國1名男子在網上表示，在1間餐廳購買章魚壽司，但發現有藍色圓圈，經研究後相信是毒性排在世界前三名的藍環章魚（藍圈八爪魚），於是通知店方退款，幸冇人傷亡。



事主上載「藍環章魚壽司」照片，自己險食用喪命。（facebook圖片）

食客發現購買藍環章魚壽司 險誤食喪命

事主通魯克（Jukkarwut Thongluk）在facebook專頁「我們是消費者」（พวกเราคือผู้บริโภค）交代事件，指出自己在住所附近餐廳買外賣，返家發現章魚壽司外型奇怪，竟有有藍色圓圈，經研究後懷疑真身是帶有劇毒的藍環章魚。

事件引來當地傳媒報道，事發店舖位猜納府（Changwat Chai Nat），事主事後通知店家，負責人當場道歉和退款，指出「章魚壽司」並非店內廚師處理，店舖向行家購買現成食材製作轉售。

事主同時上載一般章魚和藍環章魚的對比圖。（facebook圖片）

藍環章魚毒性之強排在世界前三名，可以在短短數分鐘內造成26人喪命。（示意圖/gettyimages）

藍環章魚毒性全球前三名 毒素承受200°C高溫

根據資料，靠近泰國的安達曼海（Andaman Sea）海域和泰國灣都是藍環章魚的棲息地，藍環章魚身長約10至20厘米，身上有黃啡色斑紋，一旦受到刺激，斑紋就會發灼變成鮮豔藍綠色。

藍環章魚可由口腺噴出毒液，透過叮咬令人中毒，其「河豚毒素」會直接影響神經系統，導致人類出現麻痺、失明、呼吸衰竭等症狀，最嚴重是死亡，毒性之強排在世界前三名，可以在短短數分鐘內造成26人喪命，1克毒液可以殺死1,000隻老鼠，毒性是眼鏡蛇的20倍、氰化物的1200倍。藍環章魚皮膚和肌肉同含毒素，可以承受200°C高溫，所以即使經烹調，食用藍環章魚仍會有生命危險。

相關事件2023年12月發生，近日再度被炒熱。

（綜合）