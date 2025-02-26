機位上方行李架被霸佔！港男怒爆粗擬叫空姐處理　反遭網民斥西客

飛機行李架一向都是先到先得，所以不少乘客都寧願早點排隊上飛機霸位。惟有港男在網上發文表示，自己與家人坐登機後，發現相關座位上方的行李架已被其他人的行李霸佔，遂爆粗怒問「係咪可以叫空姐嚟XX（粗口）啲人攞走佢哋啲行李，畀我擺返？」，抑或是坐經濟艙就會發生類似情況？



樓主發帖圍爐呻慘，但網民指出「行李架是公家，架上編號，是告訴你下面是今次行程的座位，而非這個櫃是屬於這個座位的你」、「唔係，無人保證你可以放頭頂，你自己遲上機關人咩事」、「西客，唔好令空姐難做啦」。



樓主上載照片顯示自己機位上方的行李架已被關上，空間但被其他人的行李霸佔，爆粗怒問「係咪可以叫空姐嚟XX（粗口）啲人攞走佢哋啲行李，畀我擺返？定係坐經濟艙就預咗係咁？」。（Threads圖片）

樓主︰坐經濟艙就預咗係咁？

樓主在Threads上載照片顯示自己機位上方的行李架已被關上，而他和家人正是坐該行李架顯示的3個座位，但行李架空間已被其他人霸佔，怒問可否叫空姐要求對方搬走行李，「定係坐經濟艙就預咗係咁？」。

網民︰呢個就係排隊上機嘅原因

大量網民反指樓主不識規矩，「唔係。無人保證你可以放頭頂。你自己遲上機關人蛋治」、「不嬲行李架唔跟座位，第一次搭飛機？」、「呢個咪就係排隊上機嘅原因囉 」，又指行李架上的座位編號，是係指示座位位置，不是指乘客專屬放行李位置，另有乘客指出，濟經客位的行李架都是共用，「商務位先係專屬嘅」。

（Threads）