魔王級娃娃！女童搭飛機被數5宗罪　脫鞋腳高掛　成人反應超傻眼

乘搭飛機最怕遇到無品乘客！而台灣1名女子在網上大呻，指日前乘搭飛機1排3人座位，航程長達13小時，惟坐在中間的女童「幾乎全程都把腿掛在螢幕上，還用腳點擊螢幕」，樓主不但被她踹到，而且更遭搶被子，女童甚至扣錯了樓主的安全帶，但同行成年人一直懶理，沒有糾正女童的行為，令樓主不得不形容對方是「魔王級娃娃」。



網民留言直指「太離譜了，她爸媽眼睛都瞎了嗎？」、「其實可以即場糾正，或者通知空服員要求她別這麼做」、「我通常就是站起來大聲說話要他把腳放下去！然後再補一句『誰家的小孩這麼沒家教』，通常就很乖了！」，亦有人同情台女，指遇到過份行為時，並非人人有勇氣當面直斥其非。



樓主表示，女童「幾乎全程都把腿掛在螢幕上」，左腳在自己座位螢幕，右腳在同行成年人座位螢幕，甚至以腳代手點擊螢幕。（Threads影片截圖）

樓主上載影片︰小孩不懂，大人也不管不教

樓主在Threads上載照片和影片，表示日前乘搭飛機「遇到魔王級娃娃」，航行13小時期間，女童「幾乎全程都把腿掛在螢幕上」，左腳在自己座位螢幕，右腳在同行成年人座位螢幕，甚至以腳代手點擊螢幕。樓主坐在近窗位置，「一直被她踹以外，還被搶被子和扣我（樓主）的安全帶」。

樓主批評「小孩不懂，大人也不管不教，不會教請別生」，而前座乘客一直忍耐，沒有作出任何投訴。

網民︰這真的太誇張了

帖文引來大量網民留言，直指「這真的太誇張了，家長平常也沒有在教」、「我不會客氣，也可以請工作人員處理」，亦有人質疑樓主為何當時沒有直接反映，但有網民指「不是每個人都有直接講的勇氣…遇到恐龍父母雙方鬧不愉快…空服員也不一定可以幫你換位置…這13小時的旅程會變得多煎熬，畢竟面對沒教養的大人比小孩更討厭」。

（Threads）