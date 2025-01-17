萬千星輝2024｜視帝、視后獎座原來咁值錢！足金打造夠畀首期買樓

【萬千星輝頒獎典禮2024／無綫電視TVB／獎座】無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2024》於周日（1月19日）晚上移師澳門舉行，視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）花落誰家即將揭曉，而贏家除了得到名聲，更隨時「賺到笑」！皆因視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪58倍，即接近6年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的首期。



《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）於澳門舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，誰會捧走視帝獎座自然是全場焦點之一。（TVB圖片）

《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（1月19日）於澳門舉行，無綫（TVB）早前公布各獎項最後10強提名名單，后視獎座誰屬十分受關注。（TVB圖片）

上屆《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝（最佳男主角）由陳豪奪得。

上屆《萬千星輝頒獎典禮2023》視后（最佳女主角）由佘詩曼奪得。

得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助總值128萬元

TVB公布，《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助，總值128萬元。翻查資料，「福滿臨珠寶」已是連續第2年贊助得獎者獎座，在上屆《萬千星輝頒獎典禮2023》中，「福滿臨珠寶」贊助了「999.9千足純金獎座」，總值83萬元，今年獎座身價較去年高45萬元，可謂價值連城！

《萬千星輝頒獎典禮2023》中，「福滿臨珠寶」贊助「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元。（電視畫面截圖）

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獎座總值等如一般港人月薪58倍

128萬元是什麼概念？以統計處最新公布2024年8月至10月港人就業收入中位數21,900元計算，總額相當於一般港人工作超過58個月、近5年收入，相當誇張。

另外，如以首置買樓1,500萬元以下最高八成至九成按揭計算，128萬元已可支付樓價1,152萬元或以下單位一成首期，成為業主。以中原地產網頁數據為例，有超過2.9萬個樓盤單位符合條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是筍盤之選。

以中原地產網頁數據為例，有約2.9萬個樓盤單位符合1152萬元以下的條件，即視帝視后獎座如折現用作買樓首期，選擇十分多。（中原地產網頁）

不過，以上獎座數據價值只供參考。