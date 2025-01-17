萬千星輝2024｜視帝、視后獎座原來咁值錢！足金打造夠畀首期買樓
撰文：布萊恩
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【萬千星輝頒獎典禮2024／無綫電視TVB／獎座】無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2024》於周日（1月19日）晚上移師澳門舉行，視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）花落誰家即將揭曉，而贏家除了得到名聲，更隨時「賺到笑」！皆因視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪58倍，即接近6年收入，足夠繳付購買千萬豪宅的首期。
得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助總值128萬元
TVB公布，《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助，總值128萬元。翻查資料，「福滿臨珠寶」已是連續第2年贊助得獎者獎座，在上屆《萬千星輝頒獎典禮2023》中，「福滿臨珠寶」贊助了「999.9千足純金獎座」，總值83萬元，今年獎座身價較去年高45萬元，可謂價值連城！
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獎座總值等如一般港人月薪58倍
128萬元是什麼概念？以統計處最新公布2024年8月至10月港人就業收入中位數21,900元計算，總額相當於一般港人工作超過58個月、近5年收入，相當誇張。
另外，如以首置買樓1,500萬元以下最高八成至九成按揭計算，128萬元已可支付樓價1,152萬元或以下單位一成首期，成為業主。以中原地產網頁數據為例，有超過2.9萬個樓盤單位符合條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是筍盤之選。
不過，以上獎座數據價值只供參考。