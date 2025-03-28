人妻帶老煙槍丈夫做檢查 1原因揭她患肺癌 狂謝醫生：救命恩人
撰文：田中貴
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吸煙危害健康，而二手煙對旁人亦有極大傷害！台灣1名醫生早前分享病例，指1名六旬婦人因丈夫吸煙多年，擔心他患上肺癌，於是帶同丈夫接受檢查。醫生聽到男子情況，立即表示婦人長年吸入二手煙，同是肺癌高危一族，成功游說她同樣接受檢查。結果丈夫健康無礙，反而婦人發現患上肺腺癌第一期，幸發現得早，相信治療後可無礙，婦人覆診時向醫生道謝：「你是我生命中的貴人，是我的救命恩人…謝謝你提醒我。」
婦人吸二手煙多年 不知自己屬肺癌高危族
胸腔科醫師蘇一峰在facebook專頁表示，60歲婦人帶同丈夫前來求醫，同時接受電腦斷層掃描，「因為先生抽煙多年，怕他得肺癌」。蘇醫生向婦人指出「你（婦人）很愛你先生，但是其實你也是肺癌高危險群」，婦人大感不解，反指自己沒有吸煙，蘇醫生指出她長年吸入二手煙，「你的肺癌風險不比先生低喔！女生吸煙，肺癌風險更高！我覺得你也應該檢查」。
證實患肺腺癌第一期 女病人感謝醫生
最後老翁證實健康無大問題，相反婦人確診患上肺腺癌，慶幸是第一期，所以只要繼續接受治理，身體理應沒有大礙。
婦人覆診時，立即向蘇醫生道謝，「你是我生命中的貴人，是我的救命恩人，我本來沒有要做電腦斷層，謝謝你提醒我」。
（facebook專頁「蘇一峰」）