Pizza Hut大叔取外賣想打尖！港女見他手上單據暗笑　網民咁解讀

排隊是文明社會的基本禮儀，不是聲大就可以打尖！有港女在網上發文，指日前到必勝客（Pizza Hut）拿外賣時，顧客都按照規矩排隊，但突然有大叔插隊,，詢問職員其外賣進度，職員則堅持一定要他排隊，大叔一度大吵大鬧，但職員拒絕讓步，大叔亦拒絕排隊。雙方爭持間，樓主見到大叔手持的單據寫着PHD薄餅博士，相信對方前往錯誤薄餅店，笑言「如果阿叔唔係咁X，可能大家見到都會同佢講聲嘅」。



不過，有網民指大叔未必去錯店，「同一集團，PHD𠵱家都係必勝客攞嘅，因為PHD有啲分店關閉咗，分咗畀附近嘅必勝客做」、「雖然唔係去錯店，但叫佢排，佢又要唔肯排，喺度嘈，丟架兼嘥時間」。



有網民指PHD的外賣薄餅亦可以在必勝客取，故大叔未必去錯店。（示意圖/資料圖片/非涉事分店）

大叔圖打尖遭職員無視 大吵大鬧拒絕排隊

樓主在Threads表示，早前前往必勝客排隊拿取外賣，眾人都守規矩，突然有大叔插隊，詢問收銀處職員其外賣準備好沒有，但職員強調「先生，麻煩你排一排隊」，大叔堅持「都係答一句，到底我有得拎未？」，但職員同樣堅持要求對方排隊。

即使大叔一度大吵大鬧，但遭到職員及其他人無視，而輪到樓主時，她見到大叔電話上方是1張PHD薄餅博士的單據，而並非必勝客，笑言「如果大叔唔係咁X，可能大家見到都會同佢講聲嘅」。

樓主見到大叔電話上方是1張PHD薄餅博士的單據，但有網民指出必勝客和PHD薄餅博士屬同一個集團，故外賣訂單可以在必勝客取。（示意圖/gettyimages）

網民︰等到冇人咪有得拎囉

許多網民指出必勝客與PHD薄餅博士屬同一個集團，PHD薄餅博士的外賣訂單都可以在必勝客取走，但網民笑言「唔排咪冇得拎，一係等到冇人，職員先拎畀佢，仲浪費時間」、「店舖正確，大叔態度不正確」、「如果可以插隊，大叔以為自己唔會被人插？」

（Threads）