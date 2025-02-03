去慶功宴對女同事摸腰強吻！男子辯稱「已有眼神交流」　下場慘了

有眼神交流就可以摸腰強吻？台北1名在連鎖髮廊工作的男子，2024年出席其他分店的慶功宴時，其間邀請1位女同事共舞，竟趁機摸腰親嘴強吻，女同事立即將他推開質問，繼而報警求助。



男子事後捱告，在庭上辯稱當時與女同事「已有眼神交流」，所以並非故意輕薄，認為當時撫摸親吻不構成性騷擾。惟法官不信納其說法，裁定性騷擾罪名成立，判處拘役20日，易科罰金2萬新台幣（約5,000港元），緩刑2年。



張男邀請女同事共舞，趁機撫摸腰腹，甚至強吻女同事。（示意圖/gettyimages）

出席慶功宴 對女同事摸腰腹兼強吻

台媒於1月報道，張姓男被告在日系連鎖髮廊工作，與女受害人在不同分店上班，事前只是聽過對方名字，互相並不認識。2024年3月10日晚上10時許，女方任職的分店在台北市信義區1間夜店舉行派對，以慶祝業績超標，張男被該間分店的同事邀請到場一起慶祝。

酒酣耳熱到翌日（11日）凌晨2時許，張男邀請受害人到夜店舞池共舞，當時女方同意，但張男趁雙方身體貼近之際，單手撫摸女方腰腹位置，繼而突然親吻對方嘴唇。受害人不甘受辱，立刻推開張男質問，事後報案提告。

張男一度否認控罪，辯稱共舞期間和女方已有「眼神交流」，認為之後撫摸親吻不構成性騷擾，但其後終於認罪。（示意圖/gettyimages）

被告一度狡辯非性騷擾︰已有眼神交流

張男被控性騷擾，案件在台北地院審理，張男起初一度否認控罪，辯稱共舞期間和女方已有「眼神交流」，認為之後撫摸親吻不構成性騷擾。但張男承認與受害人並非情侶關係，沒有曖昧經歷，之後改口認罪，更嘗試賠償和解，但因受害人拒絕出庭，所以未有進展。

法官認為張男已有悔意，加上沒有前科，判處拘役20日，可以易科罰金2萬新台幣（約5,000港元），緩刑2年，同時接受法治教育4小時，預防再度犯事，案件可以上訴。

（綜合）