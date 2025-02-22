夫妻將簽離婚協議！妻遭上銬強灌催情藥　夫性侵後哭求原諒仍捱告

夫妻離婚再見不是朋友，強行性侵當然要負刑責！台北一對夫妻同意簽署離婚協議，但人夫在完成登記前心有不甘，半夜取出手銬和腳鐐，鎖住妻子的手腳，甚至逼迫妻子服食催情藥，繼而性侵得逞。男子事後回復冷靜，多次向妻子「一哭二鬧三道歉」求原諒，但妻子沒有動搖，反而奮力在家中製造噪音，終於引起鄰居注意並報警。警員到場後破門救人，經調查後，案件在台北地檢署開審，男子被控「強制性交」罪。



男子半夜取出手銬和腳鐐，鎖住妻子手腳，甚至逼迫妻子服食催情藥，繼而性侵得逞。（示意圖/gettyimages）

面臨離婚丈夫不甘心 2招性侵妻子

台媒於今年2月報道，20多歲趙姓男被告和妻子結婚數年，因他性格喜怒無常，令到妻子苦不堪言，決定結束婚姻關係，2人經談判後達成共識簽署離婚協議。

到了2024年11月，夫妻即將到戶政事務所辦理離婚手續前，趙男認為自己這段感情付出許多金錢和時間，愈想愈不甘心，因而和妻子爆發激烈口角。趙男在爭吵期間情緒失控，取出手銬和腳鐐，強行鎖住妻子的手腳，甚至從廚房取起菜刀揮舞威嚇，繼而強迫妻子吞下催情藥物，最終性侵得逞。

受害人遭丈夫強鎖上手銬和腳鐐，並且強灌催情藥性侵，她脫困後堅持提告。（示意圖/gettyimages）

被告被控強制性交罪名

趙男發洩後回復冷靜，持續向妻子又哭又鬧道歉懺悔。受害人行動受限，但不停扭動身體撞牆製造聲響，趙男見狀擔心鄰居被吵醒，隨即奪門逃走。妻子的聲響最終引起鄰居注意報案，警員破門入屋揭發案件，將受害人救出並安排救護車送院驗傷。警方其後拘捕趙男，受害人堅持提告，趙男接受調查時亦承認罪行，被控強制性交罪名。

（綜合）