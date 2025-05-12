常飲含糖飲料恐罹糖尿病！醫生引最新研究警告：這族群很危險！

​含糖飲料容易導致糖尿病，台灣1名醫生引用最新研究文章資料，指出含糖飲料導致糖尿病發生的比率趨勢，已有不少男性、年輕人、高學歷人士，以及城市居民發病，當中含糖飲料導致的第2型糖尿病在45至49歲年齡層中最高，但比例風險在25至29歲年齡層中最高，提醒大家「趕快放下你手中的含糖飲料吧」。



醫學文章提及含糖飲料導致疾病發生的比率，「男性高於女性、年輕人高於老年人、高學歷者高於低學歷者、城市居民高於鄉村居民」。（示意圖/gettyimages）

年輕人雖然罹患糖尿病的人數較少，但更高的比例是與含糖飲料有關。（示意圖/gettyimages）

25至29歲人士罹患糖尿病 更高比例與含糖飲料有關

內分泌新陳代謝專科醫師兼肥胖症專科醫師蔡明劼在facebook專頁表示，醫學期刊《Nature Medicine》於2025年1月有1篇文章，討論含糖飲料對全球健康的危害，在許多高收入國家，人民攝入量超過建議每日限量，而在低收入和中等收入國家，民眾攝入量也在增加，全球在2020年約有220萬宗第2型糖尿病新例，全因飲用含糖飲料。

文章提及含糖飲料導致疾病發生的比率，「男性高於女性、年輕人高於老年人、高學歷者高於低學歷者、城市居民高於鄉村居民」，患上第2型糖尿病在45至49歲年齡層中最高，比例風險卻在25至29歲年齡層中最高，換言之，年輕人雖然罹患糖尿病的人數較少，但更高的比例是和含糖飲料有關。

內分泌新陳代謝專科醫師兼肥胖症專科醫師蔡明劼呼籲大家「為了體重以及健康，趕快放下你手中的含糖飲料吧」。（facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」圖片）

醫生︰空熱量食物

蔡醫生引用另一篇《Nature Reviews Endocrinology》文獻，提到含糖飲料添加額外液體熱量，快速吸收葡萄糖，引起高胰島素血症，並可能透過激活多巴胺能獎勵系統，另外，含糖飲料令到體重增加和血糖不良，增加患上慢性疾病風險。

​蔡醫生指出含糖飲料除了糖分之外，幾乎毫無營養價值，形容是「空熱量食物」，呼籲大家「為了體重以及健康，趕快放下你手中的含糖飲料吧」。

（facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」）