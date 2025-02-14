夫妻搭捷運爭論哪個出口離開　職員神回覆獲激讚　真相其實係咁

「贏咗場交，輸咗個家，值得咩？」有台男在網上表示，在捷運站出口看到1對夫妻乘搭捷運前往國父紀念館，下車後他們卻為了從哪個出口離開而爭執。丈夫堅持從1號出口離開才是正確，妻子執意沿2號出口前往，丈夫詢問月台職員，對方回答「你要去國父紀念館就走1號出口，你要老婆就走2號出口」。



許多網民笑言「這哥懂得找到生命的出口」、「職員看透人生」、「真的太有智慧了」，亦有人指「3、4號出口才是往國父紀念館」。有網民翻查資料，相關帖文早於2022年已經出現，內容一樣，但其他留言笑指「真假都好，妻子的話一定要聽」。



台灣1對夫妻下車後商討從哪個出口離開，演變成口角。（示意圖/gettyimages）

夫妻口角 職員神回覆

樓主在Threads表示，見到1對夫妻走前捷運站乘搭列車，提及前往國父紀念館，下車後他們商討從哪個出口離開，演變成口角。夫妻各自堅持從1號和2號出口離開，丈夫詢問月台工作人員，對方只說「你要去國父紀念館就走1號出口，你要老婆就走2號出口」。

網民指帖文早於2022年已在網上不斷出現，質疑事件真偽，但有人笑指「不論事件是真是假，『妻子永遠是對的』就是真理」。（示意圖/gettyimages）

網民︰妻子永遠是對的

大量網民笑言「只能說工作人員相當懂『happy wife,happy life』的真諦啊！」、「人間清醒」、「神回覆，太強了」。有網民翻查網上資料，指出同類帖文早於2022年已在網上不斷出現，質疑事件真偽，但有人笑指「不論事件是真是假，『妻子永遠是對的』就是真理」。

（Threads）