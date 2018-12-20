在撰寫這篇文章之先，我也有一刻猶豫過，到底該下筆不下筆？一牽涉政治，就會有無數意識形態湧上門，這陣營打那陣營，又有些人會幾乎全因個人喜惡而因人廢言。不過，在閱覽完這本書後，我覺得許寶強教授在《情感政治》一書中想傳遞的不只是政治訊息，而是一種為社運人士、為年輕人打開治療之門的聲音。

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在這世代，一提及政治眾人便會像我在開首所言怕怕，因為現今社會並不理性，而眾人又知道空談政治並無收穫，所以轉至尋找其他出路，至少在這個絕望的年代可以找一些樂事讓自己重拾希望。

許寶強教授著有《情感政治》一書。（資料圖片）

在書中，許寶強教授將希望分成兩類：「一種是重視過程的希望，另一種是目標導向的希望」，前者着重的是等待、期望有所變化，也是人類學者Ghassan Hage所講的令生命力增長的豐盈喜悅力量；後者講的是一種經計算分析後產生的預期反應，當後者只剩烏托邦的祈望，其實很容易讓人變得無力，而前者也有燃燒殆盡的時候，在這裏只能祈願自己能有一直燃燒的熱情，也就是沉迷和愛。

人類學者Ghassan Hage所講的令生命力增長的豐盈喜悅力量。（Youtube影片截圖）

而社會的低氣壓是什麼呢？近年常常講的抑鬱症就是反映社會不健康的代表象徵，而「抑鬱症」往往被一些專業學者「妖魔化」、「病理化」，而社會解決這個問題也偏向簡單，為什麼年輕人或學童自殺？抑鬱。為什麼抑鬱？抗逆力不足。然後就提出解決方法：提升抗逆力，提升年輕人心理質素。這個誤區在於大家一直迴避問題的真正成因，甚或由於錯判成因，而令事件越來越差。既然大家有看《Inside out》，就該明白憂傷、憤怒等「負面」情緒也是人整體的一部分，我們不該排斥而是要接納這些情緒，當有人不開心，讓他不開心，讓他發洩了這道悶氣，而不是制止他：「唔好唔開心啦」，「睇開啲啦」。

憂傷、憤怒等「負面」情緒也是人整體的一部分，我們不該排斥而是要接納這些情緒。（《玩轉腦朋友》電影截圖）

而一旦了解到情緒源自什麼問題，便需要由根源着手，但在這環境或局勢底下，彷彿一切都是徒勞，故此休養生息，無為而治便顯得重要。像學校做得越多，反而令學生倍加困擾；談論政治、選舉越多，甚至標籤投棄權票等的選民是鬼、不支持民主等，選民反感便會倍增。現今社會的弊端，在於凡事都很粗糙處理，缺乏認真、理性的思考，以情感牽動全身為多。在這裏不能詳盡探討，有興趣的朋友還是參閱許教授一書吧。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【情感政治】傘後創傷延續至今 社會未曾正視情緒問題？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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